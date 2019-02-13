 UNICEF: Çocuklar yetişkinlerin savaşına alet ediliyor | DÜNYA | DW | 12.02.2019

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DÜNYA

UNICEF: Çocuklar yetişkinlerin savaşına alet ediliyor

UNICEF, birçok ülkede çocukların asker olarak kullanıldığı ve yetişkinlerin savaşlarına alet edildiğine dikkat çekti. Çocukların canlı kalkan ve canlı bomba olmaya da zorlandığı belirtildi.

Jemen Kindersoldaten (Getty Images/AFP/M. Huwais)

Yemen'de Husiler tarafından silah altına alınan bir çocuk

Çocukların, Birleşmiş Milletler'in ilgili sözleşmesinde yasak kabul edilmesine rağmen hala dünya çapında birçok ülkede asker olarak kullanıldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, kesin rakamlar olmamakla birlikte dünya çapında "çocuk asker" sayısının 250 bini bulduğunu tahmin ediyor.

UNICEF, "çocuk haklarının ağır ihlali” anlamına gelen bu durumun bir an önce değiştirilmesi için hükümetlere ve çatışmaların taraflarına çağrıda bulundu. Örgütün Almanya Başkanı Christian Schneider "Çocuklar asker değildir ve hiçbir şekilde yetişkinlerin savaşlarına alet edilmemelidir" dedi.

Örgütün "Red Hand Day" olarak anılan ve "çocukların asker olarak kullanılmasına karşı mücadele günü" vesilesiyle açıkladığı raporda, yaklaşık 20 ülkede çocukların asker olarak kulanılmasının yanı sıra, öldürüldükleri, sakatlandıkları ve bulundkları okullara ve hastanelere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Nigeria - Irewha Hunt Festival (picture-alliance/AA/H. Chukwuede)

Nijerya'daki çocuk savaşçılar

"Canlı kalkan ve canlı bomba olarak kullanılıyorlar"

Tüm çocuk askerlerin savaştırılmadığı, çocukların aynı zamanda keşfe gönderildikleri ve yemek yapmak, odun toplamak gibi işlerde kullanıldıklarına dikkat çekildi. Ayrıca bazı kız çocuklarının savaşçılarla evlenmeye zorlandığı, hem kız hem erkek çocukların cinsel tacize uğradığı vurgulandı. Çocukların ayrıca canlı kalkan ya da canlı bomba olmaya da zorlandığı belirtildi.

Rapora göre BM'nin oluşturduğu "Utanç Listesi”nde çocukları asker olarak kullanan 50 ordu ve silahlı grup bulunuyor. Genellikle birden fazla ülkede konuşlanan Eş Şebab, Taliban, Boko Haram ve IŞİD gibi örgütlerin çocukları kendi amaçları için kullanan örgütler arasında başı çektikleri kaydedildi.

UNICEF'e göre güvenlik birimlerinin örgütlerin amaçlarına alet edilen çocuklara yaklaşımı da en büyük sorunlardan biri. Bu çocukların silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandıkları; hatta istismar edildikleri belirtiliyor.

Bundeswehr Rekruten (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

Federal Ordu reşit olmayan gençleri askere almakla eleştiriliyor

12 Şubat 2002 tarihinde BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye, "Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmalaları Konusunda Seçmeli Protokol" eklendi. Bugüne kadar 168 ülke bu protokole taraf oldu.

Almanya'ya eleştiri

Çocuk yaştakilerin askere alınmasına bir eleştiri de Almanya Çocuk Askerler Birliği'nden geldi. Birliğin sözcüsü ve Terre des Hommes örgütünün çocuk hakları uzmanı Ralf Willinger Almanya, İngiltere ve ABD'de onsekiz yaş altı çocukların askere alınmasını eleştirdi. Willinger, diğer bazı ülkelerin de bu üç ülkedeki duruma atıfla çocuk askeler konusunda meşruiyet arayışında olduğunu söyledi.

KNA,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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