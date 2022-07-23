"Türkiye vazgeçilmez bir rol oynadı"

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Grynspan, Türkiye’nin tahıl anlaşmasında kilit bir rol oynadığını söyledi. Grynspan, İstanbul'da bir koordinasyon merkezi oluşturulacağını da bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını DW'ye değerlendirdi.

Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de dahli ile anlaşmanın imzalanmasında "vazgeçilmez" bir rol oynadığını belirten Grynspan, "Tahılın Karadeniz'den geçişi için çözülmesi gereken askeri meseleler var. Bu nedenle Türkiye ve bizzat Erdoğan ve Dışişleri ile Savunma Bakanları anlaşmaya varılmasında son derece kritik bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna tahılı bir an önce limanlardan çıkmalı"

Grynspan, anlaşmanın gıda krizine yönelik endişeleri hafifleteceğini umduğunu ifade ederek, "İster yüksek gıda fiyatları, ister yüksek enerji fiyatları ya da zorlaşan mali koşullar olsun, bu krizin boyutlarından birine ciddi şekilde maruz kalan 94 ülke var. Tüm bu ülkeler fiyatların düşmesinden fayda sağlayacaktır" dedi. UNCTAD Genel Sekreteri, "şimdi bu yardımın dünyadaki en savunmasız insanlara ve düşen gübre fiyatlarıyla birlikte çiftçilere ulaştığından emin olunması gerektiğini" belirtti.

Rebeca Grynspan Fotoğraf: www.segib.org

Rebeca Grynspan, anlaşmanın 120 gün süreli olduğuna dikkat çekerek, bunun Ukrayna tahılının bir an önce ülke limanlarından çıkmasının sağlanmasının ivediliğine işaret ettiğini belirtti. Genel Sekreter, "Evet, problemler olacaktır ve biz de bunları çözmeye odaklanacağız. Bu yüzden uygulamada karşılaşılması olası engelleri aşmaya yönelik İstanbul'da ortak bir koordinasyon merkezi oluşturcağız" diye konuştu.

DW / SÖ,ET