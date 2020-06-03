UMH: Trablus'ta kontrolü sağladık

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru sayılan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. UMH’ye bağlı askeri birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Trablus havaalanının General Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinden tamamen kurtarıldığını bildirdi. Kanunu ayrıca, Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin de ele geçirildiğini ve söz konusu yerlerde kontrolün tamamen UMH’ye geçtiğini duyurdu.

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, milislerin bölgeden çekilmeye başladığı belirtildi. Hafter güçlerinin sözcüsü, birliklerin Ebu Salim ve Kasr Ben Geşir ilçeleri de dahil olmak üzere Trablus'tan Tarhuna bölgesine kadar çekildiğini duyurdu.

Libya’da ülkenin doğusunu kontrolü altında bulunduran General Halife Hafter, geçtiğimiz yıl Fayiz es Serrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin başkenti Trablus’u ele geçirmek için büyük bir askeri operasyon başlatmıştı. Bu bağlamda son aylarda, Trablus civarında yaşanan çatışmalarda UMH, Türkiye’nin de desteği ile daha önce Hafter güçlerince işgal edilen önemli bölgeleri yeniden kontrolüne geçirmeyi başardı. Son dönemlerde önemli ölçüde mevzi kaybeden General Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Rusya tarafından destekleniyor.

BM’nin ateşkes çabası

BM Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL), ateşkes görüşmelerine yönelik daveti, hafta başında hem UMH hem de Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından kabul edilmişti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Halife Hafter’in delegasyonu ile görüşen BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın söz konusu ateşkes görüşmelerinin gerçekleşmesi adına ilerleme kaydettiğini ve Williams’ın önümüzdeki günlerde Serrac hükümeti ile de yine video konferans üzerinden konuyu görüşeceğini bildirdi.

UMH lideri Fayiz es Serrac bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

Libya İç Savaşı’nın en güçlü iki tarafı olan Serrac ve Hafter yönetimlerinin ateşkes görüşmelerine sıcak bakmalarını, "doğru yöne atılan adımlar" olarak nitelendiren Dujarric, "Libya halkının acılarını dindirmeye yönelik çabalarımız devam edecek" dedi. Stephane Dujarric ayrıca, şiddet sarmalı içindeki Libya’da siyasi durumun çok karmaşık olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Libya’ya yönelik uygulanan silah ambargosunun süregelen ihlallerinden de BM’nin endişe duyduğunu vurgulayarak, tüm ülkeleri bu ambargonun uygulanmasına katkıda bulunmaya davet etti.

Serrac, Erdoğan tarafından kabul edilecek

Bu arada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre iki lider arasındaki görüşme Türkiye saati ile 14.00’da başlayacak.

dpa,AP,REUTERS / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe