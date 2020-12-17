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1961 yılında İngiliz Avukat Peter Benenson tarafından kurulan insan hakları örgütü.
Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir hareket. Örgütün hedefi, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamak.
Nijer Deltası'nda 60 yıldır petrol çıkarılıyor. Bazı kesimler aşırı zenginleşirken, 180 milyonluk nüfusun çoğunluğu bu durumdan kazanç sağlayamıyor. Üstelik BM'nin verilerine göre petrol tesislerinden kaynaklanan sızıntıların doğaya verdiği zararın giderilmesi 30 yıl sürecek. İhtiyaç duyulan paranın ise 1 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de tutuklanan insan hakları savunucuları için Brüksel'de protesto düzenledi. Gösteriye katılan Genel Sekreter Salil Shetty, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede meseleyi gündeme getirmesi için "baskı yapacağını" söyledi.