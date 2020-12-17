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Uluslararası Af Örgütü

1961 yılında İngiliz Avukat Peter Benenson tarafından kurulan insan hakları örgütü.

Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir hareket. Örgütün hedefi, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamak.

25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368032 25.10.2020 Riot police detain protesters during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Af Örgütü’nden pandemi döneminde orantısız güç kullanımı uyarısı 17.12.2020

Af Örgütü’nün raporunda pandemi sürecinde birçok ülkede polisin uyguladığı orantısız güce dikkat çekildi. Türkiye'de 510 kişinin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması ''ifade özgürlüğü ihlali'' olarak nitelendirildi.
Iranian protesters block a road during a demonstration against an increase in gasoline prices. hours after a surprise decision to increase petrol prices by 50 percent for the first 60 litres and 300 percent for anything above that each month, and impose rationing. Authorities said the move was aimed at helping needy citizens, and expected to generate 300 trillion rials ($2.55 billion) per annum. Shiraz, Iran, on November 17, 2019. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM |

Af Örgütü’nden İran’a "yaygın işkence" suçlaması 02.09.2020

Uluslararası Af Örgütü, İran’da 2019 protestolarından bu yana ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını iddia etti. Protestolar sırasında gözaltına alınanlara işkence uygulandığı belirtiliyor.
Amnesty International's chairman in Turkey Taner Kilic, delivers a speech during an Amnesty International meeting in Istanbul on August 28, 2018. - An Istanbul court on August 15, allowed the release of Amnesty International's Turkey chair Taner Kilic, who spent more than a year in jail over alleged links to a 2016 coup bid. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Kılıç: Haklı ve doğru bir yerde durduğumuzu tarih gösterecek 03.07.2020

Büyükada davasında yargılanan 11 sanıktan yedisi beraat ederken, dört sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç DW Türkçe’nin sorularını cevapladı.
Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten Menschenrechtsaktivisten (c) DHA

Büyükada Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı 27.11.2019

Büyükada davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus N. Beeko, Alman hükümetine konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaptı.

Nijer Deltası'na sızan petrolün kurbanı yerli halk 20.03.2018

Nijer Deltası'nda 60 yıldır petrol çıkarılıyor. Bazı kesimler aşırı zenginleşirken, 180 milyonluk nüfusun çoğunluğu bu durumdan kazanç sağlayamıyor. Üstelik BM'nin verilerine göre petrol tesislerinden kaynaklanan sızıntıların doğaya verdiği zararın giderilmesi 30 yıl sürecek. İhtiyaç duyulan paranın ise 1 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Die Rufe nach einer Freilassung des in der Tuerkei verhafteten Welt-Korrespondenten Deniz Yuecel werden lauter. Knapp 200 Demonstranten haben am 28.02.17 in Hamburg bei einem Autokorso die Freilassung des in der Tuerkei inhaftierten Journalisten gefordert | Verwendung weltweit

Almanya'dan Türkiye’ye Deniz Yücel eleştirisi 13.02.2018

Alman sivil toplum örgütleri, gazeteci Yücel'in tutukluluğunun yıldönümünde Türk hükümetini insan hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne riayet etmemekle eleştirdi. Yücel hakkında hala bir iddianame bulunmuyor.
Current co-Chairman of Amnesty International in Belgium Francois Graas takes part in a mock arrest in front of the Turkish embassy to protest against the detention of the head of Amnesty International in Turkey, in Brussels on June 15, 2017. Taner Kilic was arrested in the Turkish province of Izmir along with 22 other lawyers on June 6, 2017 and has been charged with membership of a terrorist organisation and remanded in custody pending trial .AFP PHOTO/Emmanuel / AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Af Örgütü: İnsan hakları savunucuları hedef alınıyor 31.01.2018

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, haziran ayından bu yana tutuklu. Örgütün Kıdemli Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner'a göre, Kılıç'a yöneltilen suçlamalar "gülünç ve kanıtsız".
Feb 14, 2017 - Brussels, Belgium - People protest in front of the embassy of Iran in Brussels to demand the release of Ahmadreza Djalali and Hamid Babaei. They're both arrested in Iran on suspicion of being a spy. The protest was organised by Amnesty International |

Af Örgütü: İran'da insan hakları kötüleşti 02.08.2017

Uluslararası Af Örgütü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin verdiği sözlere rağmen İran'da insan hakları alanındaki durumun kötüleştiğine dikkat çekti.

Af Örgütü Türkiye'yi protesto etti 25.07.2017

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de tutuklanan insan hakları savunucuları için Brüksel'de protesto düzenledi. Gösteriye katılan Genel Sekreter Salil Shetty, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede meseleyi gündeme getirmesi için "baskı yapacağını" söyledi.
HANDOUT - Idil Eser, die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, steht vor einer Wand mit Logos von Amnesty International (undatiertes Foto). Die Menschenrechtsaktivistin wurde in Istanbul (Türkei) von der türkischen Polizei festgenommen. (zu dpa Deutscher bei Menschenrechts-Workshop in Istanbul festgenommen vom 06.07.2017 - Beste verfügbare Qualität - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Quellenangabe Amnesty International/dpa) Foto: Amnesty International/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İnsan hakları aktivistleri tutuklandı 18.07.2017

Temmuz başında Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden altısı tutuklandı. Serbest bırakılan dört kişiye de yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
dpatopbilder - Zivilisten fliehen am 04.06.2017 vor schweren Kämpfen zwischen der irakischen Armee und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Al-Zinjili, west Mossul (Irak). Laut Berichten von Augenzeugen wurde dutzende Zivilisten bei der Flucht aus dem Stadtteil Al-Zinjili von IS-Kämpfern erschossen. Seit Beginn der Kämpfe in Mossul im Oktober sind bereits 750 000 Menschen geflohen. Das UNHCR rechnet damit, dass weitere Zehntausende Menschen aus dem Westteil der Stadt flüchten werden. Dort kämpft die Armee gegen Kämpfer der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS), die sich in der Altstadt verschanzt haben. In dem eng bebauten Gebiet sind nach UN-Schätzungen rund 400 000 Zivilisten eingeschlossen. In der Großstadt Mossul, neben dem syrischen Rakka die wichtigste Stadt in IS-Hand, steht die irakische Armee nach Monaten heftiger Kämpfe kurz vor dem Sieg. Foto: Andrea DiCenzo/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Af Örgütü: Musul'da savaş suçu işlenmiş olabilir 11.07.2017

Uluslararası Af Örgütü, Musul operasyonunda sivillerin maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin savaş suçu olabileceğini belirtti. Af Örgütü, yüzlerce kişinin canlı kalkan yapıldığını hatırlattı.
20.01.2016 Yellow banner and flag use by protesters during protest in Rome. Journalists and Italian citizens made their voices heard in solidarity with the Turkish colleagues, representatives of FNSI, UsigRai, Article 21, Print Romana, reporters without Borders, Amnesty International and the Charter of Rome gather outside the Turkey Embassy to Rome to say No gag on freedom of expression and the press. (Photo by Andrea Ronchini / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Af Örgütü: Aktivistler dört ayrı karakolda tutuluyor 06.07.2017

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul'daki bir seminerde gözaltına alınan ve akıbetleri bilinmeyen sekiz aktivistin dört farklı karakolda tutulduğunu açıkladı. Gözaltılarla ilgili Johannes Hahn'dan da açıklama geldi.
18.03.2016+++++++++ Missing bodies in Diyarbakir A bomb crater in Diyarbakir’s Sur district, where fighting has been ongoing since December (c) DW/D. Cupolo

Af Örgütü'nden Sur'da '"zorla kamulaştırma" uyarısı 01.07.2017

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye uzmanı Andrew Gardner, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, insanları "evlerini terk etmeye zorlamak için" birçok hanede elektrik ve suyun kesildiğini belirtti.
ARCHIV - Sicherheitskräfte stehen am 23.11.2015 vor dem Eiffelturm in Paris, Frankreich. Die französische Nationalversammlung stimmt am 10.02.2016 über eine geplante Änderung der französischen Verfassung ab. Nach den Plänen der Regierung soll der Ausnahmezustand in der Verfassung geregelt werden. (zu: Frankreich will Ausnahmezustand verlängern) +++(c) picture-alliance/dpa/Y. Valat

Fransa'ya Af Örgütü'nden OHAL eleştirisi 31.05.2017

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'yı ülkede devam eden OHAL'i suistimal etmekle suçladı. Örgüt, Fransız yetkililerin terörle mücadele gerekçesiyle özgürlükleri kısıtladığına dikkat çekti.

Deutschland Amnesty-Demo vor Botschaft der Türkei. Marie Lucas: Türkei Experte Amnesty International Foto: Beria Jülide Danışman / DW am 27.6.2016

Af Örgütü'nden Türkiye'ye 'keyfi işten çıkarmalar' eleştirisi 22.05.2017

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonraki işten çıkarmaların hukuka aykırı olduğunu savundu.
Syrien Militärgefängnis Saidnaja / Saydnaya / Sednaya

Af Örgütü: Esad rejimi insanlık suçu işledi 07.02.2017

Uluslararası Af Örgütü, sadece Suriye'deki Sednaya askeri hapishanesinde 13 bin mahkumun toplu infaz yoluyla öldürüldüğünü öne sürdü. 84 tanığın ifadelerine dayandırılan raporda BM'ye acil müdahale çağrısında bulunuldu.
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