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Laçin Koridoru'nda Azerbaycan askerleriFotoğraf: TOFIK BABAYEV/AFP
PolitikaAzerbaycan

Adalet Divanı'ndan Bakü'ye: Laçin Koridoru'nu aç

3 saat önce

Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek geçiş noktası olan Laçin Koridoru'nu açması gerektiğine hükmetti.

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Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek geçiş noktası olan Laçin Koridoru'nu açması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, Azerbaycan'ın "Laçin Koridoru boyunca insanların, araçların ve kargonun her iki yöne engelsiz bir biçimde taşınmasını güvenceye almak için kontrolündeki tüm tedbirleri hayata geçirmek" zorunda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) devletler arasındaki sorunları çözüme kavuşturan yargı mercii olan mahkemenin kararları, devletler açısından bağlayıcı.

Ne olmuştu?

Laçin Koridoru, 12 Aralık 2022 tarihinde kendini çevre aktivisti olarak tanımlayan Azeri siviller tarafından yola çadır kurularak trafiğe kapatılmıştı. Aktivistler, eyleme gerekçe olarak Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletildiği ve çevreye zarar verildiğini gerekçe göstermişti. Azerbaycan da aktivistlerin protestosunun meşru olduğu gerekçesiyle yoldaki blokajı kaldırmayı reddetti.

Azerbaycan'ı bölgeyi abluka altına almak için sahte bir protesto tertiplemekle suçlayan Ermenistan ablukanın kaldırılması için Uluslararası Adalet Divanı'na acil tedbir kararı alma talebiyle başvuruda bulundu. Başvuruda anayolun kapatılması sonrasında bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşın gıda ve ilaç sıkıntısı çektiği belirtilmiş, hasta vatandaşların hastanelere sevk edilemediği ifade edildi.

Karar 13'e karşı 2 oyla alındı

Uluslararası Adalet Divanı bugünkü kararında, Aralık 2021'de aldığı bir karara da atıfta bulundu. Mahkemenin o tarihte aldığı kararda her iki ülkenin çatışmayı tırmandırmamak ve insanları tehlikeye atmamak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiği ifade edilmişti. Kararın 13'e karşı 2 oy çoğunluğuyla alındığı öğrenildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ için verilen 2020 yılındaki savaşta yaklaşık 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerini geri aldığı savaş Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğuyla sona ermişti.

 

dpa,AP / EC,ET

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