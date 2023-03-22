Ukrayna'yı ayağa kaldırmanın maliyeti 411 milyar dolar

Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaşta büyük tahribata uğrayan Ukrayna'nın yapılandırılması için 411 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Bu arada Kiev, IMF ile 15,6 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bir yılı aşkın süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasının daha önce tahmin edilenden çok daha masraflı olacağı belirtildi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) Komisyonuve Ukrayna'dan uzmanların birlikte yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin şu an 411 milyar dolara ihtiyacı var. Söz konusu meblağ, Ukrayna'nın 2022'deki ekonomik gücünün 2,6 katına tekabül ediyor. Geçen yıl Eylül eyında yapılan hesaplamada, ülkenin yeniden yapılandırılması için 349 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

2022 yılının Şubat ayında komşusu Ukrayna'ya saldıran Rusya, bugüne dek süren savaşta çok ağır bir yıkıma neden oldu. Ukrayna Savaşı, sadece bu ülkeyi değil, küresel çapta enflayon artışına sebebiyet vererek ve pek çok ülkede ekonomiyi frenleyerek tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

IMF ile anlaşma imzalandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ukrayna arasında Salı günü, 15,6 milyar dolar büyüklüğünde bir kredi yardımı anlaşması imzalandı. Dört yıla yayılan anlaşmanın, IMF'in yönetim organları tarafından tasdik edilip yürürlüğe girmesi halinde, Ukrayna'ya başka ülke ve kurumlardan gelecek yardımların da yolunu açabileceği belirtiliyor.

Ukrayna Başbakanı Deniş Şmihal, ülkesinin ihtiyacı olan miktarın hesaplanmasında öncelikli olarak dikkate alınan beş kalemin, enerji alt yapısı, konutların bakımı ve korunması, stratejik altyapı, ekonomi ve mayın temizleme olduğunu dile getirdi. Şmihal, bu hesaplamaya şu an Rus işgali altında olan bölgelerdeki zararın dahil edilmediğini ifade etti.

Tahminlere göre Ukrayna sadece içinde bulunduğumuz 2023 yılında, stratejik açıdan önemli ve öncelikli yeniden inşa faaliyetleri ve ülke ekonomisinin canlanmasına yönelik yatırımlar için 14 milyar dolara ihtiyaç duyuyor. Bu miktarın sadece çok az bir kısmının bütçeye yansıtılabildiği aktarılırken, özellikle enerji alanında rakamların son dönemde büyük değişiklik gösterdiği vurgulanıyor. Dünya Bankası, Ukrayna'nın enerji alanındaki zararlarının, 2022 yılının Haziran ayına göre beş kat daha büyük olduğunu ve bu zararın özellikle cepheye yakın bölgeleri kapsadığını bildirdi.

Reuters / ET,EC

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