Rusya Kursk'tan sonra Belgorod'da da OHAL ilan etti

Ukrayna'nın sızma harekâtı sonucu Rusya'da yerinden olanların sayısı 200 bini geçti. Kursk'un ardından Belgorod'da da federal acil durum ilan edildi. Rus ordusu kontrolü geri almaya çalışıyor.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik 6 Ağustos'ta başlattığı sızma harekâtı devam ediyor. Çatışmaların sınırın 18 kilometre derinliğinde devam ettiği belirtilirken yeni yerleşimler tahliye edildi, Kursk'a komşu Belgorod'da da "federal acil durum" ilan edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Belgorod bölgesinde federal seviyede acil durum ilan edildiğini duyururken Bakan Aleksandr Kurenkov, "Bölgede durum karışık. Ukrayna silahlı güçlerinin terör saldırısı sonucu konutlar ve altyapı hasar aldı, vatandaşlardan ölen ve yaralananlar oldu" dedi.

Geçen hafta Kursk'ta da federal seviyede acil durum ilan edilmişti.

Ukrayna'nın sızma harekâtı sürerken Rus sivillerin tahliyesi de devam ediyor. Kursk Valisi Aleksey Smirnov 20 bin nüfuslu Glushkov yerleşiminin de boşaltıldığını açıkladı.

Böylece Ukrayna'nın sızma operasyonu sonucu yerinden olan Rus sivillerin sayısı 200 bini geçti. Bu kişilerin çoğu yakınlarda oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna askerinin Rusya içinde birkaç kilometre daha ilerlemeyi başardığını söylemişti.

Kursk harekâtı Ukrayna ordusunun savaşı Rusya topraklarına taşımak için yaptığı en büyük eylem oldu Fotoğraf: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Rus ordusundan bombardıman

Sızma harekâtına başta hazırlıksız yakalanan Rus ordusu kontrolü geri almaya çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'a komşu Belgorod üzerinde Ukrayna'ya ait çok sayıda insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Bir Rus Sukhoi-34 bombardıman uçağı da Kursk'da Ukrayna mevzilerini vurdu.

Kursk ve Belgorod bölgeleri "terörle mücadele alanı" olarak ilan edilmişti. Bu, orduya Rus toprakları içinde kapsamlı operasyon düzenleme imkanı veriyor.

Kursk'da Rusya lehine çatışmalara katılan Çeçen Akhmat Özel Kuvvetler Komutanı Apti Alaudinov da, Martynovka adlı yerleşimi geri aldıklarını açıkladı.

Alaudinov Ukrayna ordusunun sınırı 12 bin askerle geçtiğini söyledi. Ukraynalı yetkililer kesin bir sayı vermese de operasyona "binlerce" askerin katıldığını belirtmişlerdi.

Rusya halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol ediyor. Uzmanlara göre savaşı Rus topraklarına taşıma stratejisi Ukrayna'ya moral üstünlük sağladı. Ancak operasyonu sınırın daha derin noktalarına taşımanın lojistik zorluklar nedeniyle denenmeyeceği düşünülüyor.

Reuters,dpa / MUK,BK

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