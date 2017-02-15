Ukrayna'nın öncelikli hedefi insani durumun iyileşmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'dabugün gerçekleştirilen müzakerelerde Ukrayna'nın temel hedefinin Mariupol gibi Rus ablukası altındaki kentlerde insani durumu iyileştirmek olduğunu söyledi. Kuleba, Ukrayna'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Asgari düzeydeki program insani konular olacak, azami düzeydeki program ise ateşkes anlaşması olurdu" dedi. Kuleba açıklamasında, görüşmelerin başarıya ulaşacağı konusunda ise kuşkuları olduğuna işaret etti. "Atmosferin değiştiğini ve ciddi, somut görüşmelere ve dengeli anlaşmalara hazır olduklarını görürsek, ilerleme sağlanabilir" diyen Kuleba, "Propagandalar tekrarlandığı takdirde ise görüşmeler yine başarısızlıkla sonuçlanır" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın kırmızı çizgilerini hatırlatan Kuleba, "İnsanları, ülkeyi ve egemenliği takas etmeyeceğiz. Bizim pozisyonumuz somut" dedi. Ukrayna, ülkenin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurguluyor.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşme İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılıyor. Her iki ülkenin heyetleri de dün İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında pazar günü yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlanmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında heyetler arası görüşmeler daha önce Belarus'ta yapılmış sonraki günlerde ise görüşmelere video konferans aracılığıyla devam edilmişti.

Bugüne kadar görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise müzakerelerin yüz yüze devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol

Ukrayna'da çatışmalar sürüyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin yeni turu öncesinde de Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar sürüyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın elde ettiği bazı askeri başarılara rağmen durumun hâlâ gergin olduğunu söyledi. Zelenskiy, Salı akşamı yaptığı açıklamada, başkent Kiev yakınlarında bulunan haftalardır çatışmaların sürdüğü Irpin'de Rus birliklerinin geri püskürtüldüğünü duyurdu. Ancak Irpin'de ve ülkenin diğer kentlerinde çatışmaların sürdüğü, Rus birliklerinin Kiev'in kuzeyindeki bölgeleri kontrol altında tuttuğu belirtiliyor. Zelenskiy, Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Donbas bölgeleri ile ülkenin güneyinde durumun "çok zor" olduğunu aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Salı akşamı yapılan açıklamada da Ukrayna birliklerinin birçok bölgede Rus birimlerin saldırılarına karşı koymaya çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, Donetsk bölgesindeki büyük kentlerden Slovyansk'ta ve ülkenin güneydoğusunda Harkiv'e otomobille bir saat uzaklıktaki Barvinkove kentinde Rus birliklerinin ilerleyişinin durdurulmasına çalışıldığı kaydedildi.

Reuters, dpa, APF/JD, TY

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