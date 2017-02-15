Ukrayna'dan tarafsızlık karşılığında garantörlük talebi

Barış müzakereleri için İstanbul'da bir araya gelen Ukraynalı ve Rus heyetlerin görüşmeleri sona erdi.

Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Ukrayna heyeti, tarafsızlık statüsünü kabul etmeleri karşılığında ülkeye güvenlik garantileri sağlayacak bir garantörlük sistemi önerdiklerini duyurdu.

Türkiye'nin adı, sürecin başından bu yana olası garantör ülkeler arasında geçiyor. Diğer garantör ülkeler olarak İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Kanada, İtalya, Polonya ve İsrail'in de adı anılıyor. Ukrayna heyeti, söz konusu ülkelerle temasta olunduğunu ve bazılarının garantörlük teklifini kabul etme sinyali verdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olmamasını isteyen Rusya, Ukrayna'nın tarafsız devlet statüsüne sahip olmasını görüşmelerde ana koşullardan biri olarak görüyor. Bu, Ukrayna'nın hiçbir askeri ittifaka üye olamaması ve topraklarında yabancı asker ve silah sistemleri bulunduramaması anlamına geliyor. Ukrayna ise bunun karşılığında Ukrayna'nın güvenliğinin garantör devletler tarafından sağlanmasını talep ediyor.

Kırım için 15 yıllık istişare süreci

Görüşmelerin en pürüzlü konularından biri olan Kırım ile ilgili de açıklama geldi. Ukrayna heyeti, tamamen ateşkes sağlanması koşuluyla Kırım'ın statüsü konusunda 15 yıllık istişare süreci başlatılması teklifinde bulundu. 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım, uluslararası hukuk açısından Ukrayna'nın egemenlik alanında bulunuyor.

Ukrayna heyeti, Rusya ile yapılacak olası bir anlaşmanın öncelikle Ukrayna'da referanduma sunulacağını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme kaydedildi

Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin başlamasından bu yana "en anlamlı ilerlemenin" bugün kaydedildiğini söyledi.

"Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" diye ekledi.

"Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir" diyen Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'in buluşmasının gündemde olduğunu belirtti.

Antalya'da olduğu gibi İstanbul'da da taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı bir an evvel ateşkes sağlanması için teşvik ettiklerini ve insani koridorların açılması konularını ele aldıkları söyledi.

DW,rtr/CÖ,BK

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