Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl yüklü Rus gemisi için talep

Kiev, Ukrayna tahılı taşıyan bir Rus yük gemisine el konması için Ankara'dan talepte bulundu. Geminin Rus işgali altındaki bir Ukrayna limanından Karasu'ya gittiği belirtildi.

Ukrayna, Rus işgali altındaki Berdyansk limanından yola çıkan ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na giden bir yük gemisiyle ilgili olarak Türkiye'den talepte bulundu.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından Türkiye Adalet Bakanlığına gönderilen mektupta, Ukrayna tahılı taşıdığı belirtilen Zhibek Zholy adlı gemiye en konması istendi.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu mektupta, Berdyansk'tan, "Ukrayna tahılının yasa dışı ihracatı"na karışan Rus bayraklı geminin Karasu'ya gittiği ve 7 bin ton yük taşığı belirtildi.

Haberde, konuyla ilgili olarak Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin açıklamalarına da yer verildi.

Ukrayna denizcilik makamlarından aldığı bilgiyi paylaşan yetkili, 7 bin 146 detveyt tonluk geminin Berdyansk'tan yaklaşık 4 bin 500 ton tahıl yüklediğini belirtti.

Kazakistan merkezli KTZ Express şirketi, geminin kendilerine ait olduğunu ancak herhangi bir yaptırım altında olmayan Rus şirketi Green Line'a kiraladıklarını belirtti.

Olayın taraflarıyla görüşme hâlinde olduğunu bildiren KTZ Express, tüm yaptırım ve kısıtlamalara riayet edeceğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya'yı işgalin başladığı Şubat ayından beri ele geçirdiği bölgelerdeki Ukrayna tahılını çalmakla suçluyor. Kremlin ise bu iddiayı yalanlıyor.

DW,rtr / CÖ,ET