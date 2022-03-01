Ukrayna'dan kaçanların sayısı 660 bini aştı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken komşu ülkelere kaçanların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Rus saldırısının başlangıcından bu yana altı günde 660 binden fazla kişi yurt dışına kaçarken yaklaşık bir milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Sadece son altı günde Ukrayna'dan kaçarak komşu ülkelere sığınan 660 binden fazla mülteci var" dedi. Mülteci sayısının son derece hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Mantoo, Rusya'ya da kaçan çok sayıda kişi bulunduğunu bildirdi.

Sınırlarda uzun kuyruklar oluştu

BM yetkilisi, şimdiye kadar tüm komşu ülkelerin kapılarını mültecilere açık tuttuğunu belirterek tüm hükümetleri, Ukraynalılar gibi Ukrayna'da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına da giriş imkanı tanımaya çağırdı. Polonya Ukrayna'dan kaçanların ilk adresi olurken Polonya'yı Macaristan Moldova, Romanya ve Slovakya izliyor.

Polonya'da Medyka sınır kapısı

Mantoo, bölgedeki BMMYK ekiplerinin verdiği bilgilere göre Polonya sınırını geçmeyi başaranların dondurucu soğukta 60 saate kadar beklemek durumunda kaldığını belirterek "İmkanı olanlar kendilerine kalacak yer buluyor. Diğerleri ise ya evlerini, kapılarını açan bölge sakinleri tarafından barındırılıyor ya da kabul merkezlerine götürülüyor" diye konuştu.

Romanya'ya girişlerde de kuyruklar oluştuğunu ve mültecilerin 20 saat beklemek zorunda kaldıklarını kaydeden Mantoo, Ukrayna'nın Odesa kenti ile Moldova sınırı arasındaki 60 kilometrelik mesafenin 24 saatte katedilebildiğini belirtti.

"Beyaz" olmayanlara farklı muamele iddiası

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Ukrayna'da, aralarında çok sayıda üniversite öğrencisi ve işçinin de bulunduğu yaklaşık 470 bin üçüncü ülke vatandaşı yaşıyor.

Ancak komşu Avrupa ülkeleri Ukraynalılara kapılarını açarken Ukrayna'da yaşayan Ortadoğu ya da Afrika kökenlilere farklı muamele uygulandığına yönelik şikayetler gündemde.

Ukrayna'dan kaçan Afrika ve Asya kökenlilere farklı muamele yapıldığı iddiaları gündemde.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ukrayna'dan kaçan Nijeryalılar, Hintliler ve Lübnanlılar gibi "beyaz olmayan"ların sınırda bekletildiği iddiaları tepkilere yol açtı. Ukrayna'da eğitim gören Afrikalı üniversite öğrencilerinin Ukraynalılara öncelik tanımak adına trenlere alınmadığını iddia eden video görüntüleri üzerine Afrika Birliği bir açıklama yaparak "herkesin çatışmalardan kaçmak üzere uluslararası sınırları geçmeye hakkı olduğu" hatırlatması yaptı. Açıklamada "Afrikalıların kabul edilemez bir şekilde farklı muameleye tabi tutulduğuna dair haberler şoke edici bir ırkçılık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

Polonya'nın BM Büyükelçisi Krzysztof Szczerski ise Genel Kurul'da yaptığı konuşmada iddiaları "yalan" ve "iftira" olarak nitelendirerek sadece Pazartesi günü Ukrayna'dan Polonya'ya 125 farklı milletten kişinin giriş yaptığını, aralarında Özbekistan, Nijerya, Hindistan, Fas, Pakistan, Afganistan, Belarus ve Cezayir vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetti. Polonyalı Büyükelçi, krizin başından bu yana Ukrayna'dan toplam 300 bin kişinin ülkeye kabul edildiğini bildirdi.

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AFP,AP/BK,

© Deutsche Welle Türkçe