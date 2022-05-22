  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından bu yana 6,4 milyondan fazla insan Ukrayna'yı terk etmek durumunda kaldı.
BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından bu yana 6,4 milyondan fazla insan Ukrayna'yı terk etmek durumunda kaldı. Fotoğraf: Hudak Serhii/Ukrinform/ABACA/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

Ukrayna’dan kaçanların sayısı 6,5 milyona yaklaştı

3 saat önce

Savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 6,4 milyonu aştığı ifade edilirken, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

https://www.dw.com/tr/ukraynadan-ka%C3%A7anlar%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1-65-milyona-yakla%C5%9Ft%C4%B1/a-61894140

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’yı terk edenler 6,4 milyonu geçerken, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 6 milyon 400 binden fazla insan Ukrayna’yı terk etmek durumunda kaldı. Bu insanlardan 3,4 milyonu komşu Polonya’ya sığınırken, 943 bini Romanya’ya, 888 bini Rusya’ya ve 627 bini de Macaristan’a gitti.

Komşu olmayan ülkelere giden Ukraynalıların sayısında Almanya, Çekya ve İtalya’nın başı çektiği kaydedildi. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 700 binden fazla Ukraynalı sığınmacı savaşın başlamasından bu yana ülkeye giriş yaparken, ilgili ülkelerden yapılan açıklamalara göre bu rakam Çekya için 348 bin ve İtalya için 118 bin olarak belirlendi.

UNHCR aynı zamanda yurt dışından Ukrayna’ya 1,9 milyon kişinin girdiğini açıkladı. Kurum, bu rakamın kalıcı olarak ülkelerine dönenlerle birlikte geçici olarak dönenleri de kapsadığını belirtti.

Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar

Öte yandan, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesindeki Syevyerodonetsk ve Lısıçansk şehirlerinde ağır çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin mevzilerinin bölgedeki tüm cephe hattı boyunca Rus topçuları tarafından bombalandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin Syevyerodonetsk’in kuzeyi, doğusu ve güneyindeki kasabalara saldırdığı ancak bu kasabaları ele geçiremediği bilgisi paylaşıldı. Lısıçansk’tan Donetsk bölgesindeki Bahmut'a giden yolun güneyindeki köylerde de çatışmaların aynı derecede şiddetli geçtiği aktarıldı.

Ukraynalı askerler, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesindeki Syevyerodonetsk kentinde devriye geziyor.
Ukraynalı askerler, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesindeki Syevyerodonetsk kentinde devriye geziyor.Fotoğraf: ANATOLII STEPANOV/AFP

Rus ordusu günlerdir Donetsk bölgesinden, Syevyerodonetsk ve Lısıçansk çevresindeki Ukraynalı gruplara ikmali kesmeye çalışıyor. Ukrayna kaynaklarına göre, önceki gün bu iki şehir arasından akan nehrin üzerindeki bir köprü Rus birlikleri tarafından imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Donbas'taki beş silah deposu da dahil olmak üzere yaklaşık 40 hedefe havadan saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca ülke çapında 580'den fazla hedefe roket ve topçu ateşi açıldığı da aktarıldı.

Rus hava saldırıları yoğunlaşıyor

Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna genelinde hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun "tüm bölgede füze ve hava saldırılarını" sürdürdüğünü ve bunların "yoğunluğunu artırdığını" söyledi. Açıklamada, Moskova’nın hava kuvvetlerini ülkedeki "önemli altyapıyı yok etmek için" giderek daha fazla kullanmakla itham etti.

Ukrayna parlamentosu da halihazırda var olan sıkı yönetimi ve genel seferberliği 90 gün daha uzattı. 23 Ağustos’a kadar geçerli olacak sıkı yönetim ve seferberliği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat günü ilan etmişti.

KNA,dpa,AFP,dpa / DÇÜ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

IŞİD, Ukrayna savaşını kendisi için bir fırsat olarak görüyor. Uzmanlar ise savaş, salgın ve iklim değişikliğinin yol açtığı toplumsal huzursuzlukların, bu örgütler tarafından istismar edileceği uyarısında bulunuyor.
Çatışmalar
10 saat önce
Ukrayna'da bir buğday tarlası

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Dünyada buğday konusunda endişeler artarken sektör temsilcileri Türkiye’nin buğday üretiminde ve tedarikinde kısa vadede ciddi sıkıntı yaşamayacağını belirtiyor. Ancak tedarik sıkıntısı kendisini fiyatlarda gösterebilir.
Gıda güvenliği
21 Mayıs 2022
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik planları Türkiye'nin itirazına neden olunca yoğun tartsıma başlattı.

Finlandiya ve İsveç hakkındaki iddialar doğru mu?

Finlandiya ve İsveç hakkındaki iddialar doğru mu?

Yapılmayan panik alışverişleri, olmayan anlaşmalar veya veriden yoksun kamuoyu yoklamaları... İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaların doğruluğunu inceledik.
Politika
21 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından bu yana 6,4 milyondan fazla insan Ukrayna'yı terk etmek durumunda kaldı.

Ukrayna’dan kaçanların sayısı 6,5 milyona yaklaştı

Çatışmalar
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yatağında uyuyan bir bebek

Bebekler neden aniden ölüyor?

Bebekler neden aniden ölüyor?

Sağlık
10 saat önce

Tutuklular asgari ücretin artırılmasını istiyor

Tutuklular asgari ücretin artırılmasını istiyor

Suç
10 saat önce

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

Çatışmalar
10 saat önce
Ukrayna'da bir buğday tarlası

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Gıda güvenliği
21 Mayıs 2022
John Howell ve Boriss Cilevics

"AİHM’in Kavala kararı halen geçerli ve uygulanmalı"

"AİHM’in Kavala kararı halen geçerli ve uygulanmalı"

Politika
21 Mayıs 2022
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik planları Türkiye'nin itirazına neden olunca yoğun tartsıma başlattı.

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Politika
21 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön