Ukrayna'dan AB'ye "savaş ekonomisi" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa'yı "savaş ekonomisine" geçmeye davet etti. Kuleba ayrıca Ukrayna'nın savunma şirketlerine yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa'yı "savaş ekonomisine" geçmeye davet etti. Pazartesi günü Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel'de düzenlediği Savunma Sanayi Forumu’nda konuşan Kuleba, "Avrupa Birliği'nde barışı korumak istiyorsak, Avrupa'da savaş ekonomisine ve savaş endüstrisine geçmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kuleba, "Rusya ile girilen yeni silahlanma yarışında galip gelmenin tek yolunun bu olduğunu" belirtti.

Kuleba görüntülü bağlantı yoluyla gerçekleştirdiği konuşmasında ayrıca Ukrayna‘nın savunma şirketlerine yatırım yapılması çağrısında bulundu, bunun Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmek için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Bakan, "Üretim kapasitemiz mali kaynaklarımızı çok aşıyor. Aksi takdirde 'Silah ver, silah ver, silah ver!' sloganımız değişemez" dedi.

Borrell: Güvenliğimiz tehlikede

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'ye üye devletleri Kiev'e daha fazla hava savunma sistemi ve mühimmat sevk etmeye çağırdı, "Güvenliğimiz tehlikede" dedi.

Borrell, 25 AB ülkesinden 140'tan fazla savunma şirketinin söz konusu foruma katıldığını belirtti. Bu, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya saldırmasından bu yana gerçekleştirilen üçüncü savunma forumu. AB Komisyonu toplantıyı, Mart ayında sunulan savunma stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adım olarak nitelendirdi.

Brüksel, yeni savunma stratejisi çerçevesinde Avrupa savunma sanayisini teşvik etmek ve üye ülkeleri ABD ve diğer uluslararası silah tedarikçilerine daha az bağımlı hale getirmek istiyor. Ukrayna’nın da söz konusu planlara dahil olması öngörülüyor.

AFP/AI BK

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