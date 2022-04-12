İyi eğitimli Ruslar neden İstanbul’a göç ediyor?

Toplumİyi eğitimli Ruslar neden İstanbul’a göç ediyor?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplum57 dakika önce57 dakika önceRusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’dan da bir göç dalgası başlattı. Türkiye de Rusların duraklarından biri. İyi eğitimli birçok Rus İstanbul'da gelecek planlarını şekillendiriyor. Bazılarıyla, kalıcı olup olmadıklarını konuştuk. https://www.dw.com/tr/ukraynadaki-sava%C5%9F-i%CC%87yi-e%C4%9Fitimli-ruslar-neden-i%CC%87stanbula-g%C3%B6%C3%A7-ediyor/video-61447845Reklam