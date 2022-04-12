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Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Toplum

İyi eğitimli Ruslar neden İstanbul’a göç ediyor?

57 dakika önce

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’dan da bir göç dalgası başlattı. Türkiye de Rusların duraklarından biri. İyi eğitimli birçok Rus İstanbul'da gelecek planlarını şekillendiriyor. Bazılarıyla, kalıcı olup olmadıklarını konuştuk.

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