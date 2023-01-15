Ukrayna'da Rus füzesiyle vurulan apartmanda en az 25 ölü

Ukrayna, Dnipro kentinde Rus füzesiyle vurulan bir apartmanda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırılarıyla vurulan Dnipro kentindeki bir apartmanda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın orta bölgelerinin doğu kesiminde yer alan Dnipro kentindeki binayla ilgili açıklamada bulunan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füzesiyle vurulan apartmanın enkazından 25 kişinin ölü olarak çıkarıldığını duyurdu.

En az 73 kişinin yaralandığını belirten Ukrayna lideri, kısmen çöken binanın enkazından 39 kişinin kurtarıldığını sözlerine ekledi. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Her bir can için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

Yerel yetkililer yaklaşık bin 700 kişinin yaşadığı apartmanda 40'tan fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün üç savaş uçağı saldırısı, 57 füze saldırısı ve 69 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, bu roketlerden 26'sının Ukrayna tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Son haftaların en yoğun Rus bombardımanına hedef olan Ukrayna'da dün Dnipro'nun yanı sıra güneydeki Odessa, doğudaki Harkiv, batıdaki Lviv ve başkent Kiev de vuruldu. Bir kez daha sivil altyapının hedef alındığı saldırılar sonrası geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

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Batı'ya çağrı

Ukrayna ordusu, Dnipro'daki apartmanın X-22 tipi füzeyle vurulduğunu duyurdu. Ordu, Ukrayna hava savunma sistemlerinin bu füzeyi vurup düşürme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.

Ukrayna ordusunun açıklamasında, "Bu hava hedeflerini vurma kapasitesine sadece gelecekte Ukrayna'ya Batılı ortaklarınca verilebilecek uçaksavar füze sistemleri sahip" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada daha fazla askeri yardım için Batı'ya bir kez daha çağrıda bulunmuştu. Rus "terörünün" yalnızca cephede durdurulabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Bunun için ne lazım? Ortaklarımızın depolarındaki silahlar" demişti.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,EC