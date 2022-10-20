  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Roman Baluk/Reuters
PolitikaUkrayna

Ukrayna'da elektrik kullanımına kısıtlama

4 saat önce

Ukrayna'da enerji santrallerine yönelik Rus bombardımanının yoğunlaşması üzerine savaşın başından beri ilk kez ülke genelinde elektrik kullanımı kısıtlanıyor.

https://p.dw.com/p/4IRXE

Enerji santralleri Rusya tarafından vurulan Ukrayna, ülke genelinde elektrik kullanımını kısıtlama kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba gecesi paylaştığı video mesajda, "Kritik altyapıda yeni hasarlar var.Üç enerji tesisi bugün düşman tarafından tahrip edildi" açıklamasında bulundu.

Enerji şirketleriyle yaptığı toplantı sonrası konuşan Zelenskiy, yaklaşan kış nedeniyle "olası tüm senaryolara" hazırlandıklarını ifade etti.

"Rus terörü enerji tesislerine yönelecek" uyarısında bulunan Zelenskiy, tüm Ukraynalılara sabah saat 7'den itibaren elektrik kullanımını asgari düzeye indirmeleri için çağrıda bulundu. Zelenskiy, hükümet olarak "kent ve köylerdeki kritik altyapı için mobil enerji tedarik noktaları yaratmaya çalıştıklarını" açıkladı.

Elektrik kesintileri kapıda

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, elektrik kullanımı sabah 7'den gece 11'e kadar ciddi oranda azaltılmadığı takdirde elektrik kesintileri yaşanabileceğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da başkent sakinlerini zorunda kalmadıkça elektrikli aletleri kullanmamaya davet etti. Kliçko, kent sakinlerinin yapacağı en ufak bir tasarrufun bile ulusal enerji sisteminin faaliyetlerinin stabilize edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

"Yardım talepleri" sıklaşabilir

Kısıtlamanın şu an için sadece 20 Ekim Perşembe günüyle sınırlı olduğu açıklandı. Ancak enerji şirketi Ukrenergo, havalar soğudukça Ukrayna halkından giderek daha fazla bu tip "yardım taleplerinde" bulunabileceklerini bildirdi.

Rusya, son günlerde Ukrayna'nın enerji ve su altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

AB liderleri enerji krizinden çıkış yolu arıyor

AB liderleri enerji krizinden çıkış yolu arıyor

AB liderler zirvesinde, enerji fiyatlarının düşürülmesi için ortak gaz satın alınması ve birçok ülkenin gündeme getirdiği gaz fiyatına üst sınır belirlenmesi önerileri tartışılacak.
Politika4 saat önce

Rusya ilhak ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Rusya ilhak ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Rusya lideri Putin, Moskova’nın ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Politika20 saat önce
Arne Schönbohm

Almanya'da Rusya bağlantısıyla suçlanan siber güvenlik şefi görevden alındı

Almanya'da Rusya bağlantısıyla suçlanan siber güvenlik şefi görevden alındı

Almanya'da siber güvenliğin en üst düzey sorumlusu Arne Schönbohm, Rusya ile bağlantıları olduğu iddiaları nedeniyle görevden alındı. İddiayı komedyen Jan Böhmermann gündeme getirmişti.
Politika19 saat önce
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

AB liderleri enerji krizinden çıkış yolu arıyor

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Minenunglück in Amasra

Madenci yakınlarının avukatından "Manipülasyon" suçlaması

Madenci yakınlarının avukatından "Manipülasyon" suçlaması

Hukuk ve Adalet14 saat önce
Arne Schönbohm

Alman siber güvenlik şefine Rusya bağlantısı suçlaması

Alman siber güvenlik şefine Rusya bağlantısı suçlaması

Politika19 saat önce
Libya Parlamentosu

Libya'da Türkiye ile hidrokarbon anlaşmasına itiraz

Libya'da Türkiye ile hidrokarbon anlaşmasına itiraz

Politika20 saat önce

Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kültür22 saat önce
external

Bakımevinde bir istismar vakası daha

Bakımevinde bir istismar vakası daha

Hukuk ve Adalet18 saat önce03:49 dak.

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

Toplum19 Ekim 2022
Ana sayfaya dön