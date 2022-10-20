Ukrayna'da elektrik kullanımına kısıtlama

Ukrayna'da enerji santrallerine yönelik Rus bombardımanının yoğunlaşması üzerine savaşın başından beri ilk kez ülke genelinde elektrik kullanımı kısıtlanıyor.

Enerji santralleri Rusya tarafından vurulan Ukrayna, ülke genelinde elektrik kullanımını kısıtlama kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba gecesi paylaştığı video mesajda, "Kritik altyapıda yeni hasarlar var.Üç enerji tesisi bugün düşman tarafından tahrip edildi" açıklamasında bulundu.

Enerji şirketleriyle yaptığı toplantı sonrası konuşan Zelenskiy, yaklaşan kış nedeniyle "olası tüm senaryolara" hazırlandıklarını ifade etti.

"Rus terörü enerji tesislerine yönelecek" uyarısında bulunan Zelenskiy, tüm Ukraynalılara sabah saat 7'den itibaren elektrik kullanımını asgari düzeye indirmeleri için çağrıda bulundu. Zelenskiy, hükümet olarak "kent ve köylerdeki kritik altyapı için mobil enerji tedarik noktaları yaratmaya çalıştıklarını" açıkladı.

Elektrik kesintileri kapıda

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, elektrik kullanımı sabah 7'den gece 11'e kadar ciddi oranda azaltılmadığı takdirde elektrik kesintileri yaşanabileceğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da başkent sakinlerini zorunda kalmadıkça elektrikli aletleri kullanmamaya davet etti. Kliçko, kent sakinlerinin yapacağı en ufak bir tasarrufun bile ulusal enerji sisteminin faaliyetlerinin stabilize edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

"Yardım talepleri" sıklaşabilir

Kısıtlamanın şu an için sadece 20 Ekim Perşembe günüyle sınırlı olduğu açıklandı. Ancak enerji şirketi Ukrenergo, havalar soğudukça Ukrayna halkından giderek daha fazla bu tip "yardım taleplerinde" bulunabileceklerini bildirdi.

Rusya, son günlerde Ukrayna'nın enerji ve su altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK