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Polonya sınırında bekleyen Ukraynalılar.
Polonya sınırında bekleyen UkraynalılarFotoğraf: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
İnsan HaklarıAvrupa

Ukrayna'da 13 milyon kişi yerini yurdunu terketti

22 dakika önce

BM'nin verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana yaklaşık 13 milyon kişi yerini yurdunu terketti.

https://www.dw.com/tr/ukraynada-13-milyon-ki%C5%9Fi-yerini-yurdunu-terketti/a-61551016

Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bugün Cenevre'de yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 13 milyon Ukraynalı yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. BM'ye göre bunlardan 7 milyon 700 bini Ukrayna toprakları içinde kaldı, gerisi  yurt dışına çıktı.

Ukrayna'yı terk eden 5 milyondan fazla kişinin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi. Bunlar arasında bir yetişkinin eşlik etmediği çocuklar ve gençler bulunduğu da haber veriliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da kalanların en çok  tibbi malzeme, ilaç ve nakit paraya gereksinimleri olduğunu vurguladı ve gıda ile hijyenik malzemenin eksikliğine dikkat çekti.

UNHCR yetkilileri, sığınmacı konumuna düşen Ukraynalıların insan kaçakçılarına, onlara kötü muamele yapan suç çetelerine ve onları sömürmeyi amaçlayan kadın ve çocuk tacirlerine karşı korunmaya muhtaç olduklarının altını çizdiler.

Ukraine Krieg mit Russland Mariupol
Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

En fazla göç Mart ayında kaydedildi

UNHCR'in verilerine göre, Nisan ayında Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 1 milyonu geçti. Mart ayında ise bu rakam 3 milyon 400 bin olarak açıklanmıştı.

Ülkesinden ayrılanların üçte ikisinin Polonya'ya sığındığı bildiriliyor. Bazılarının oradan da başka ülkelere doğru devam ettiği de kaydediliyor.

Polonya makamları, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana kendi sınırlarından Ukrayna'ya giriş yapan kişi sayısının da 779 bin olduğunu açıkladı.

Savaştan önce Ukrayna hükümetinin denetiminde olan ülkedeki nüfusun 37 milyon olduğu bildiriliyor. Bu 37 milyona Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile ayrılıkçı Rus milislerin bulunduğu Doğu Ukrayna'daki bölgelerdeki nüfus dahil değil.

AFP, epd/ ETO,TY

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