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Nikolaev gemisindeki Ukrayna tahılı
Nikolaev gemisindeki Ukrayna tahılıFotoğraf: Vincent Mundy/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması İstanbul'da imzalanacak

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda Moskova ile Kiev arasındaki anlaşmanın yarın İstanbul'da imzalanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

BM Genel Sekreterinin sözcüsü Ferhan Hak, Guterres'in imza töreni için ABD'den İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihracatı konusundaki anlaşmanın henüz tamamen müzakere edilmediğini söyleyen Hak, "Yapmaya çalıştığımız Ukrayna ve Rus gıda ve gübresinin küresel piyasalara ulaşması konusunda bir anlaşmaya varmak" demişti. Hak, "Bildiğiniz gibi, uzun aylar boyunca dünya genelinde gıda krizinin ne kadar ciddi olduğuna işaret ettik ve bu borç krizinin de önemli bir bileşeni" dedi.

Erdoğan: Süreç İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkezinden yürütülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Tahran dönüşü uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Geçen hafta İstanbul’da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz" demişti. "Süreç İstanbul’da kurulacak bir koordinasyon merkezinden yürütülecek" diyen Erdoğan, "Burada ülkemizin yanı sıra, Rusya, Ukrayna ve BM’den yetkililer bulunacak. İlgili tüm tarafların güvenine haiz olan ülkemiz, kurumlararası bir yaklaşımla sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli eşgüdümü yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan Türkiye'nin ev sahibi sıfatıyla bir arabuluculuk rolü oynadığını vurgulamıştı.

Rusya ve Ukrayna dünyanın başlıca buğday ihracatçıları. Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı savaş sonrasında yaklaşık 20 milyon ton buğday Odesa limanındaki silolarda kalmış, onlarca gemi Ukrayna limanlarından uluslararası sulara açılamamıştı.

DW, Reuters, DHA / EC,BK

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