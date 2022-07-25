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Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da tahıl siloları ile askeri ve sivil gemiler - (12.11.2016)
Askeri ve sivil gemilerin görüldüğü Odessa Limanı'nda çok sayıda tahıl silosu da bulunuyorFotoğraf: ussi Nukari/Lehtikuva/dpa/picture alliance
Gıda güvenliğiUkrayna

Ukrayna: Tahıl ihracatı birkaç güne başlar

3 saat önce

İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ülkesi adına imzalayan Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, tahıl ihracatının birkaç gün içinde başlayabileceğini ifade etti.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-tah%C4%B1l-ihracat%C4%B1-birka%C3%A7-g%C3%BCne-ba%C5%9Flar/a-62587654

Ukrayna hükümeti, Odessa Limanı'na geçen Cumartesi günü Rusya tarafından yapılan füze saldırısına rağmen ilk tahıl sevkiyatının birkaç gün içinde yapılabileceğini duyurdu. İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na atıfta bulunan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Anlaşmanın bu hafta içinde hayata geçirileceğinden yola çıkıyoruz" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov
Oleksandr KubrakovFotoğraf: Yuliia Ovsiannikova/Avalon/Photoshot/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının yurt dışına ihraç edilebilmesi için belirlenen üç limandan biri olan Odessa Limanı'na yönelik Rus saldırısıyla ilgili olarak, "Sevkiyatın başlamasını etkileyemez, etkilememeli" ifadesini kullanmıştı. Rus ordusunun söz konusu saldırıda "sadece" askeri altyapıyı hedef aldığını belirten Peskov, vurulan yerlerin "tahıl ihracatında kullanılan altyapıyla hiçbir ilgisinin olmadığını" dile getirmişti.

Moskova önce yalanladı sonra kabul etti

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasından yalnızca bir gün sonra Odessa Limanı'nın vurulmasının sorumluluğunu başta üstlenmemiş ancak Pazar günü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, söz konusu saldırının Rus ordusu tarafından yapıldığını duyurmuştu. Zakharova açıklamasında, "yüksek hassasiyetli" kalibre füzelerinin Odessa Limanı'ndaki "askeri altyapıyı" kullanılamaz hale getirdiğini ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova
Maria ZakharovaFotoğraf: picture-alliance/dpa/S. Karpukhin

Geçen Şubat ayında Rusya'nın saldırısı ile başlayan ve halihazırda devam eden Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın limanları Rus güçlerinin ablukası altında bulunuyor. Bu sebepten dolayı deniz trafiğinin işlememesi sonucu yaklaşık 25 milyon ton tahılın limanlardaki silo ve depolarda beklediği bildiriliyor. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Ukrayna, savaştan önce dünya üzerinde ticareti yapılan tahılın yüzde 30'unu üretiyordu.

AFP / ET,HT

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