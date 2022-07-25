Ukrayna: Tahıl ihracatı birkaç güne başlar

Ukrayna hükümeti, Odessa Limanı'na geçen Cumartesi günü Rusya tarafından yapılan füze saldırısına rağmen ilk tahıl sevkiyatının birkaç gün içinde yapılabileceğini duyurdu. İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na atıfta bulunan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Anlaşmanın bu hafta içinde hayata geçirileceğinden yola çıkıyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının yurt dışına ihraç edilebilmesi için belirlenen üç limandan biri olan Odessa Limanı'na yönelik Rus saldırısıyla ilgili olarak, "Sevkiyatın başlamasını etkileyemez, etkilememeli" ifadesini kullanmıştı. Rus ordusunun söz konusu saldırıda "sadece" askeri altyapıyı hedef aldığını belirten Peskov, vurulan yerlerin "tahıl ihracatında kullanılan altyapıyla hiçbir ilgisinin olmadığını" dile getirmişti.
Geçen Şubat ayında Rusya'nın saldırısı ile başlayan ve halihazırda devam eden Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın limanları Rus güçlerinin ablukası altında bulunuyor. Bu sebepten dolayı deniz trafiğinin işlememesi sonucu yaklaşık 25 milyon ton tahılın limanlardaki silo ve depolarda beklediği bildiriliyor. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Ukrayna, savaştan önce dünya üzerinde ticareti yapılan tahılın yüzde 30'unu üretiyordu.