Ukrayna tahılının sevkiyatı için görüşmeler İstanbul'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın emniyetli bir biçimde sevk edilmesi için görüşmelerin yarın İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" açıklamasını yaptı.

Akar açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Akar, kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen, Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini aktardı.

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek, Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini aktaran Akar, yarın Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanları askeri heyetlerinin, Birleşmiş Milletler heyetiyle birlikte İstanbul'da konuyu görüşeceklerini duyurdu.

Akar'ın açıklamasından önce de Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Bölümü Direktörü Piyotr İlyiçov Rus Interfax ajansına verdiği mülakatta, buluşmayı kamuoyuna duyurmuştu.

Uluslararası toplum Rusya'ya haftalardır Ukrayna tahılının ithalatına izin verme çağrısı yapıyor. Ukrayna, Karadeniz'deki limanlarının Rus Donanması tarafından abluka altına alındığını ileri sürüyor. Rusya ise buğday ihracatlarına engel olduğu iddiasını ısrarla reddediyor. Her iki ülke de dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında ve küresel gıda güvenliğinde son derece önemli rol oynuyorlar. Birleşmiş Milletler kısa süre önce dünyanın on yıllardır görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW / EC, GY