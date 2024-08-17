Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mikola Oleşçuk, Kursk bölgesinde stratejik öneme sahip bir viyadüğü bombaladıklarını açıkladı. Oleşçuk Telegram hesabından, köprünün bombalandığını gösteren, havadan çekilmiş bir video yayınladı. Uzmanlar videoyu konum verilerine göre gerçek olarak değerlendiriyor. Bombardıman sonucunda Seym Nehri üzerinde bulunan viyadük tahrip oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin aktif bir biçimde Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığını söyleyen Oleşçuk, "Ukraynalı pilotlar düşmanın müstahkem mevkilerine, teçhizat yığınlarına, lojistik merkezlerine ve ikmal yollarına hassas saldırılar gerçekleştiriyor" dedi.

Rusya'nın yaklaşık iki buçuk yıl önce başlattığı işgal girişimine karşı savunma savaşı veren Ukrayna, 6 Ağustos tarihinde Rusya'nın Kursk bölgesine karadan taarruza geçmiş ve Moskova'yı bu saldırıyla birlikte ateşkes görüşmelerine zorlamak istediğini açıklamıştı. Rusya'dan ise Batılı ülkelerin silahlarının kullanıldığı bu taarruzu eleştiren açıklamalar geliyor.

Maria Zaharova Fotoğraf: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Kursk Valisi Aleksey Smirnov köprünün tahrip olduğunu doğruladı. Bir Rus askeri bloggerin Telegram kanalı, köprünün önce ABD yapımı HIMARS tipi çoklu roketatar sistemi ile ardından da kayma bombasıyla vurulduğunu duyurdu. İlk saldırı esnasında sivilleri tahliye etmek için bölgede olan iki gönüllünün bulunduğu otomobilin Toçka füzesine hedef olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın Kurks bölgesinde sivil altyapıyı vurmasını eleştirdi. Bunu "insani olmayan bir tutum" olarak değerlendiren Zaharova sorumluların cezalandırılacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında da sayısız köprü, enerji altyapısı ve sivil hedefler imha oldu.

"Kursk bölgesi ilk kez bir Batı yapımı roketatarla, muhtemelen Amerikan HIMARS ile vuruldu" diyen Zaharova "Gluşkovo bölgesinde Seym Nehri üzerindeki köprüye saldırının bir sonucu olarak köprü tamamen imha oldu ve sivil nüfusun tahliyesine yardımcı olan gönüllüler öldürüldü" dedi.

dpa,Reuters / EC,ET

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