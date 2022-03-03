Ukrayna Savaşı - Blinken: Rusya hiç bu kadar izole olmamıştı

TSİ 22.16 Blinken: Rusya hiç bu kadar izole olmamıştı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel’de AB’den meslektaşlarıyla yaptığı toplantının ardından Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında konuştu. Blinken, "Rusya hiç bu kadar izole olmamıştı, biz hiç bu kadar birleşmemiştik" dedi. Blinken Rus birliklerinin "sivillere saldırmak da dahil olmak üzere giderek daha fazla acımasız yöntemler kullandığını" ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Kremlin’in izlediği politikayı değiştirmemesi halinde daha fazla izole olacağını ve ekonomik sancı yaşayacağını belirtti. Blinken ayrıca, Ukrayna hava sahasını Rusya kapatmanın tek yolunun NATO'nun bölgeye müdahalesi ile olabileceğini ve bunun da savaşın tüm Avrupa'ya yayılması anlamına geleceğini dile getirdi.

TSİ 21.25 Borrell: Rusya’ya yaptırımların hedefi rejim değişikliği değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik yaptırımların hedefinin rejim değişikliği olmadığını belirterek, Brüksel’de yaptığı açıklamada yaptırımları savaşın tetiklediğini ifade etti. Borrell ayrıca, AB'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya'ya taviz vermesini istemeyeceğini kaydetti.

TSİ 21.20 Rusya'dan Facebook’a erişim engeli

Rusya sosyal medya platformu Facebook’a erişim engeli getirdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri Ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadsor) Ukrayna işgali nedeniyle Facebook’un devlet destekli bazı Rus medya organlarının hesabına erişim kısıtlaması getirmesine tepki amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

TSİ 20.45 Rusya Temsilcisi: Türkiye’nin önerisi olumlu

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadi Gatilov, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda bir araya getirme önerisini olumlu karşıladıklarını açıkladı. Gatilov Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, "11-13 Mart tarihlerinde yapılacak forumda dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesini planlamak iyi bir fikir" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, şartların el vermesi halinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirmek istediklerini söylemişti.

20.45 Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Almanya ve Türkiye dışişleri bakanları NATO dışişleri bakanları toplantısının yapıldığı Brüksel’de bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftalarda yaptığımız sayısız telefon görüşmesinden sonra nihayet NATO buluşması çerçevesinde görüşebildik. Güçlü Türk-Alman ortaklığı için çok teşekkürler Mevlüt Çavuşoğlu! Rusya krizinde birlikteyiz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman mevkidaşım Annalena Baerbock ile #Ukrayna'daki son durumu görüştük. Ortak işbirliği alanlarımızı ele aldık" dedi.

TSİ 19.22 BBC Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak askıya alıyor

Rusya’nın erişim engeli getirdiği uluslararası medya kuruluşlarından İngiliz BBC, Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını açıkladı. Kuruluş bu kararına gerekçe olarak Rusya’da "sahte haber yaymayı suç sayan" yasayı gösterdi. BBC Genel Müdürü Tim Davie, yeni yasanın "bağımsız gazeteciliği suç haline getirdiğine" dikkat çekerek "Çalışanlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle sadece işlerini yaptıkları için haklarında adli kovuşturma başlatılması riskini göze alamayız" dedi. Rusya BBC ve Deutsche Welle’nin de aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının portallarına "yanlış haber yaydıkları" gerekçesiyle erişim engeli getirmişti.

Arşiv - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Kiev - 03.02.2022)

TSİ 19.55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeleskiy'le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

TSİ 18.00 G7 ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlar planlıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 ülkelerinin, Ukrayna işgaline son vermemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar planladığını açıkladı. Hayashi açıklamasında, "Rusya’ya Ukrayna’daki saldırıları hemen durdurma ve birliklerini ülkeden çekme çağrısı yaptık. G7 ülkeleri olarak Rusya’nın saldırıları durdurmaması halinde yeni, ağır yaptırım kararları alma konusunda hemfikiriz" dedi.

TSİ 17.57 Blinken: Bu savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Ukrayna’daki savaşı durdurmak için ne gerekiyorsa yaptığını söyledi. Blinken AB ülkelerinden meslektaşlarıyla bir araya geldiği Brüksel’de AB’yi Rusya’ya karşı attığı adımlar nedeniyle övdü. Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin’in tercih etttiği savaşla karşı karşıyayız. Sebepsiz, haksız ve insanlar için korkunç sonuçlar doğuran bir savaş. Anneler, babalar, çocuklar için" dedi. Blinken AB ile işbirliğinin önemine de dikkat çekerek, "Bu savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu nedenle aramızdaki koordinasyon hayati önem taşıyor" diye konuştu.

TSİ 17.30 Almanya Başbakanı Scholz Putin’le görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alman Hükümeti Basın ve Enformasyon Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bir saat süren görüşmede Scholz’un endişelerini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, Almanya Başbakanı'nın Putin’e, operasyonları derhal sona erdirme ve çatışmaların olmadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını sağlama çağrısı yaptığı bildirildi. Putin’in ise görüşmede Almanya Başbakanı’na Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin hafta sonunda üçüncü tur görüşmeleri yapacağı bilgisini verdiği kaydedildi.

Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in Scholz’e Ukrayna’nın bir sonraki müzakere turunda "makul ve yapıcı" bir tavır almasını umut ettiğini söylediği belirtildi. Putin'in ayrıca, Rusya’nın tüm taleplerinin yerine getirilmesi şartıyla Ukrayna ile diyaloğa açık olduğu aktarıldı.

TSİ 17.05 BM: Ukrayna’da ölen sivillerin sayısı 331’e yükseldi

BM Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da 331 sivilin öldüğünü, 675’inin de yaralandığını açıkladı. BM İnsan Hakları Konseyi’nden yapılan açıklamada, ölenlerden 19’unun çocuk olduğu belirtilerek gerçek ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğu vurgulandı. BM’den dün yapılan açıklamada ölen sivillerin sayısı 249 olarak açıklanmıştı. Kurbanların büyük bölümünün ağır topçu ateşi ve roket ve füze saldırıları sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

TSİ 16.24 İsviçre Bankacılar Birliği’ndan Rus bankalarına yaptırım

İsviçre Bankacılar Birliği (SBVg) Rusya’nın Ukraya’yı işgali nedeniyle iki Rus bankasına yaptırım kararı aldı. Bankacılar Birliği’nden yapılan açıklamada Rus Gazprombank ile Sberbank’ın birlikten çıkarıldığı duyuruldu. Birlik İsviçre hükümetinin Rusya’ya yaptırım kararını da destekliyor.

TSİ 15.55 Stoltenberg: NATO Rusya ile bir savaş istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Savaşı’na dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günler büyük olasılıkla daha kötü geçecek" dedi. NATO dışişleri bakanlarının Brüksel’deki toplantısının ardından açıklama yapan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı derhal sonlandırma, birlikleri Ukrayna'dan çekme ve müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. "NATO Rusya ile bir savaş istemiyor" diyen Stoltenberg savaşın Ukrayna dışına yayılmaması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

TSİ 14.45 Çavuşoğlu: Lavrov ve Kuleba’yı Antalya’da bir araya getirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koşulların el vermesi halinde Antalya Diploması Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı bir araya getirmek istediklerini söyledi. NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel’de NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıya katılan Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da kalan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye tahliyesi için de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

AFP,dpa,Reuters / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe