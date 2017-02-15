Ukrayna savaşı: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 19'uncu gününde sürüyor. Günün bazı önemli gelişmeleri şöyle:

+++AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketinde uzlaştı. Paketin ayrıntıları henüz resmen açıklanmazken diplomatlardan alınan bilgilere göre yaptırımlar, Rusya'dan çelik ve demir ithalatına yasak, petrol şirketleri ve enerji sektörüne yatırım yasağı, değeri 50 bin euroyu aşan otomobiller dahil, lüks malların Rusya'ya ihracatının yasaklanması gibi önlemler içeriyor. Paket çerçevesinde ayrıca, aralarında İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in de bulunduğu 15 kişinin yaptırım listesine dahil edildiği belirtiliyor.

+++Mariupol'den tahliyeler başladı

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus birliklerinin kuşatması altında bulunan Mariupol'de oluşturulan insani koridor üzerinden yaklaşık 160 araçlık konvoy şehirden ayrıldı. Mariupol belediyesinin Telegram kanalından yaptığı açıklamada konvoyun yerel saatle 13.00'te Berdyansk yönüne hareket ettiği belirtildi. Bu konvoy ile kaç kişinin kenti terk ettiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansı Interfax da, Mariupol'den kitlesel tahliyenin başladığını duyurdu.

Mariupol'de geçici ateşkes ile insani koridor oluşturma çabaları geçen günlerde sonuçsuz kalmıştı.

Rus sınırına 55 kilometre mesafedeki kentte insani durumun felaket boyutlarında olduğu belirtiliyor. Azak Denizi kıyısındaki kente günlerdir elektrik ve su verilemiyor, ısıtma sistemleri çalışmıyor.

Harkiv kentinde bombardıman sonucu hasar gören binalar ve araçlar

+++BM: Ukrayna'da 46'sı çocuk 636 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 46'sı çocuk olmak üzere 636 sivilin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirdi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü Harkiv ve Mariupol gibi kentlerden bilgilerin gelmesi geciktiği için, hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Komiserlik, yaralananların sayısını ise bin 125 olarak bildirdi. Bir gün önce ise yaşamını yitirenlerin sayısının 596, yaralananların sayısının ise bin 67 olduğu açıklanmıştı.

+++Rusya: Donetsk'e atılan Ukrayna füzesi en az 20 sivilin ölümüne yol açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Donetsk'e Ukrayna'nın attığı füzenin en az 20 sivilin ölümüne yol açtığını bildirdi. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Donetsk'e Ukrayna'nın Toçka-U füzesi atması sonucu 28 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Kurbanlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin" lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın saldırı sırasında yasak olan misket bombası kullandığını öne sürdü. Rusya yanlısı ayrılıkçı grubun lideri Puşilin, Ukrayna'yı savaş suçu işlemekle suçladı.

Donetsk'e atılan füzenin verdiği hasar

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın Donetsk'de 20 kişinin öldüğü saldırının Ukrayna füzesi kaynaklı olduğu suçlaması reddedildi. Ukrayna ordu sözcüsü, "Söz konusu olan belirgin bir şekilde bir Rus füzesi veya başka bir mühimmat. Bu konuda konuşmak çok anlamsız" dedi.

+++Kremlin: Ukrayna'nın büyük kentlerine girilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna'nın büyük kentlerinde kontrolü sağlayabileceğini, ancak Savunma Bakanlığı'nın sivillerin güvenliğini sağlamak için garanti verdiğini söyledi. Peskov, Pazartesi günü Moskova'da yaptığı açıklamada, "Bu, nüfusun yoğun olduğu merkezleri tamamen kontrol altına alma imkanını ihtimal dışı bırakmıyor" şeklinde konuştu. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in "askeri operasyonun" başında Savunma Bakanlığı'na Kiev gibi büyük kentlere saldırmaktan kaçınma talimatı verdiğini söyledi. Peskov, Ukraynalıların vatandaşları sivil kalkan olarak kullanması olasılığının göz önünde bulundurulduğunu da sözlerine ekledi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'da askeri ilerleme sağlayamadığı yönündeki iddialarını da reddeden Peskov, ABD'yi 1999'da eski Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da, Ortadoğu'daki savaşlarında ve Afganistan'ı işgali sırasında insan hayatını dikkate almadan bombardıman yapmakla suçladı. Peskov, Rus yönetiminin "tüm planlarının zamanında ve tamamen hayata geçirileceğini" vurguladı.

AFP, rtr, dpa/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe