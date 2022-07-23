  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Odessa'da yakıt depolarına Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısının ardından çıkan yangın - (03.04.2022)
Arşiv - Odessa'da yakıt depolarına Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısının ardından çıkan yangın - (03.04.2022)Fotoğraf: Vincenzo Circosta/Zuma/IMAGO
PolitikaUkrayna

Ukrayna: Rusya Odessa limanına saldırdı

3 saat önce

Kiev, tahıl anlaşmasının imzalanmasının üzerinden henüz bir gün geçmişken Rusya’nın Odessa limanına saldırdığını açıkladı. Ukrayna, BM ve Türkiye’yi Rusya’nın taahhütlerine uymasını sağlamaya çağırdı.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-rusya-odessa-liman%C4%B1na-sald%C4%B1rd%C4%B1/a-62573539

Kiev, Ukrayna tahılı anlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra, tahıl sevkiyatı için en önemli limanlardan biri olan Odessa’nın Rus füzelerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Odessa bölgesi temsilcilerinden Serhiy Braçuk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Düşman Odessa limanına Kalibr seyir füzeleriyle saldırdı. İki füze limanın altyapısına isabet etti" ifadesini kullandı. Braçuk, iki raketin ise hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bu saldırıyla "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşmaya aracılık eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin yüzüne tükürdüğünü" ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya verdiği taahhüde sadık kalma çağrısı yaparken; Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kiev Büyükelçisi, bu "çılgın saldırıdan Rusya’nın sorumlu tutulması gerektiğini" ifade etti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamada da, BM ve Türkiye'ye "Rusya'nın verdiği taahhütleri yerine getirmesini sağlama" çağrısı yapıldı.

İhracat rotasındaki gemilere saldırmama taahhüdü

Haftalar süren müzakerelerin ardından Cuma günü İstanbul’da imzalanan anlaşma, tahıl ihracatının yapılabilmesi için Odessa bölgesindeki üç Ukrayna limanından koridorların açılmasını öngörüyor. Anlaşmaya imza atan taraflar, bu rotadan geçiş yapan gemilere saldırmayacaklarını taahhüt etmişti.

Anlaşma, savaş nedeniyle Ukrayna silolarında sıkışıp kalan 20 ila 25 milyon ton buğdayın ihracatının mümkün kılınmasını öngörüyor. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında yer alıyor. Rus işgali başlamadan önce dünyada ticareti yapılan buğdayın yaklaşık yüzde 30’u bu iki ülkeden sağlanıyordu.

 

DW,AFP,Reuters / SÖ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstanbul'da tahıl anlaşmasının imzalandığı salon - (22.07.2022)

"Türkiye vazgeçilmez bir rol oynadı"

Politika
20 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adana Yumurtalık'taki yeşil deniz kaplumbağaları

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Doğa ve Çevre
7 saat önce
Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da imzalanan anlaşma Alman basınında geniş yankı buldu.

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Gıda güvenliği
19 saat önce
Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Gıda güvenliği
22 Temmuz 2022
Hamburger SV takımının yıldızı Uwe Seeler, çıktığı son maçın ardından kramponlarını asıyor - (1972)

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Futbol
22 Temmuz 2022
Sembol fotoğraf - Sırtı dönük, siyah sarıklı, sakallı bir kişi

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Toplum
22 Temmuz 2022
Sembol fotoğraf - Ameliyathanede tıbbi operasyon gerçekleştiren sağlık görevlileri

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Sağlık
22 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön