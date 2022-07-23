Ukrayna: Rusya Odessa limanına saldırdı

Kiev, tahıl anlaşmasının imzalanmasının üzerinden henüz bir gün geçmişken Rusya’nın Odessa limanına saldırdığını açıkladı. Ukrayna, BM ve Türkiye’yi Rusya’nın taahhütlerine uymasını sağlamaya çağırdı.

Kiev, Ukrayna tahılı anlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra, tahıl sevkiyatı için en önemli limanlardan biri olan Odessa’nın Rus füzelerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Odessa bölgesi temsilcilerinden Serhiy Braçuk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Düşman Odessa limanına Kalibr seyir füzeleriyle saldırdı. İki füze limanın altyapısına isabet etti" ifadesini kullandı. Braçuk, iki raketin ise hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bu saldırıyla "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşmaya aracılık eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin yüzüne tükürdüğünü" ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya verdiği taahhüde sadık kalma çağrısı yaparken; Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kiev Büyükelçisi, bu "çılgın saldırıdan Rusya’nın sorumlu tutulması gerektiğini" ifade etti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamada da, BM ve Türkiye'ye "Rusya'nın verdiği taahhütleri yerine getirmesini sağlama" çağrısı yapıldı.

İhracat rotasındaki gemilere saldırmama taahhüdü

Haftalar süren müzakerelerin ardından Cuma günü İstanbul’da imzalanan anlaşma, tahıl ihracatının yapılabilmesi için Odessa bölgesindeki üç Ukrayna limanından koridorların açılmasını öngörüyor. Anlaşmaya imza atan taraflar, bu rotadan geçiş yapan gemilere saldırmayacaklarını taahhüt etmişti.

Anlaşma, savaş nedeniyle Ukrayna silolarında sıkışıp kalan 20 ila 25 milyon ton buğdayın ihracatının mümkün kılınmasını öngörüyor. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında yer alıyor. Rus işgali başlamadan önce dünyada ticareti yapılan buğdayın yaklaşık yüzde 30’u bu iki ülkeden sağlanıyordu.

DW,AFP,Reuters / SÖ,ET