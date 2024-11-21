Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze fırlattı

Ukrayna, Rusya'nın savaşta ilk kez bir kıtalararası balistik füze fırlattığını, sabah erken saatlerde düzenlenen saldırının Dnipro kentini hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram kanalından yayınlanan mesajda füzenin Rusya'nın Hazar Denizi yakınındaki Astrahan bölgesinden fırlatıldığı belirtildi, ancak füzenin tipi ile ilgili bilgi verilmedi. Açıklamada balistik füzenin yanında sekiz farklı tip füze daha atıldığı, füzelerin altısının vurularak imha edildiği kaydedildi. Açıklamada vurulan füzeler arasında balistik füzenin bulunup bulunmadığı konusunda da bir bilgi yer almadı.

Ukraynalı yerel yetkililer de saldırıda iki kişinin yaralandığını, birkaç evin yanı sıra bir sanayi tesisi ile engelli bireylerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.

Nükleer başlık mesajı

Rusya'nın kıtalararası balistik füze kullanımı, füzelerin menzilinin yanında nükleer başlık taşıma kapasiteleri nedeniyle ABD'ye yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

ABD ve İngiltere'nin, kendi üretimleri uzun menzilli füzeleri Rus topraklarına saldırıda kullanması için Ukrayna'ya izin vermelerinin ardından Ukrayna ordusu Salı günü Amerikan ATACMS ve dün de İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerine Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanmıştı.

ABD'nin adımına karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer doktrinde, Rus topraklarına balistik füzelerle saldırılması durumunda nükleer karşılık verilmesini mümkün kılacak değişiklikleri 19 Kasım'da yürürlüğe sokmuştu.

AFP ajansına konuşan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden bir kaynak, Rusya'nın savaşta ilk kez bir kıtalararası balistik füze kullandığını teyit etti. Kaynak, füzenin hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşımak üzere tasarlanmış bir füze olduğunu, ancak nükleer başlık taşımadığını kaydetti.

Kremlin'den yorum yok

Rusya ise iddiayı yanıtsız bıraktı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konuyla ilgili bir soru üzerine "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna'dan fırlatılan İngiliz yapımı iki Storm Shadow füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi. Füzelerin Rus toprakları üzerinde mi Ukrayna üzerinde mi imha edildiği belirtilmedi.

AFP,AP/BK,JD

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