Ukrayna: Rusya 120'den fazla füze ile altyapıyı hedef aldı

Rusya 16 Aralık'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik en ağır saldırıyı düzenledi. Ukrayna, aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu kentleri hedef alan saldırılarda Rusya'nın 120'den fazla füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın 120'den fazla füzeyle düzenlediği saldırılarda ülkenin farklı bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "düşmanın kritik altyapıya zarar vermeyi ve sivilleri toplu halde öldürmeyi hedeflediğini" belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da, Rusya'nın "kamikaze" olarak adlandırılan insansız hava araçları (İHA) ile gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından ülkenin farklı bölgelerine havadan ve denizden fırlatılan seyir füzeleri ile taarruzu sürdürdüğü belirtildi.

Başkent Kiev'in yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv, batısındaki Lviv ve Karadeniz kıyısındaki Odessa'da patlamaların olduğu, ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de saldırılar sonrasında kentteki tüketicilerin yüzde 40'ının elektriklerinin kesildiğini bildirdi. Kliçko, füze saldırıları nedeniyle aralarında 14 yaşında bir kızın da bulunduğu üç kişinin yaralandığını belirtti.

Kiev'deki askeri yetkililer ise iki binanın isabet aldığını, kentin güneybatısında da bir sanayi tesisi ile çocuk parkının hasar gördüğünü aktardı.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Tereçov, saldırıların ardından nerelerin vurulduğunu ve ölen ya da yaralanan olup olmadığını incelediklerini açıkladı.

Aralık ayının ortasından bu yana en ağır saldırı

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi Telegram hesabından kentin yüzde 90'ına elektrik verilemediğini duyurdu.

Rusya'nın bugün fırlattığı füzeler, 16 Aralık'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik en ağır saldırı oldu. Ukrayna, Aralık ayı ortasında da Karadeniz'deki savaş gemilerinden ve havadan yoğun bombardımana hedef olmuştu. Bugünkü saldırı Ekim ayından bu yana Rusya'nın düzenlediği 10'uncu yoğun saldırı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, günlerdir yeni saldırılar olabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Rus ordusu, geçen haftalarda Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemişti. Ukrayna hava savunmasına rağmen, saldırılar enerji altyapısına ağır hasar verdi. Batı, Rusya'yı kış ve soğuğu silah olarak kullanmakla suçluyor.

dpa, rtr/JD, BK