Ukrayna ordusu Avdiyivka'dan çekildi

Ukrayna ordusu, Avdiyivka'dan çekildiğini duyurdu. Çekilme, Ukrayna ordusunun geçen yaz başlattığı ve başarısız olduğu operasyonun ardından Rusya için sembolik bir zafer olarak görülüyor.

Ukrayna ordusunun Rus birliklere karşı aylardır savunduğu doğu kasabası Avdiyivka'dan çekildiği açıklandı. Cepheden sorumlu General Oleksandr Tarnavskiy Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin daha önce belirlenen bölgelere kontrollü biçimde geri çekildiğini belirtti. General Tarnavskiy açıklamasında, Avdiyivka'dan geri çekilme kararıyla, ordunun daha uygun bir bölgeye konuşlanarak kıskaca alınmasının engellenmesinin ve askerlerin hayatı ve sağlığının korunmasının amaçlandığını da vurguladı. General, Rus birliklerinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetleri üzerinden ilerlediğini de söyleyerek çekilmenin en doğru karar olduğunu kaydetti.

Doğuda küçük bir kasaba olan Avdiyivka'dan Ukrayna askerlerinin çekilmesi, Kiev'in yazın başlattığı ve başarı sağlayamadığı askeri operasyondan bu yana Rusya'nın kaydettiği sembolik bir başarı olarak niteleniyor. Bu ayrıca Rusya'nın Mayıs 2023'te kritik öneme sahip Bahmut'u ele geçirmesi sonrasındaki ilk saha kazanımı olma özelliğine de sahip.

Yeni Genelkurmay Başkanı da çekilmeyi savundu

8 Şubat'a göreve getirilen Ukrayna ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de Facebook'tan yaptığı açıklamada, bölgedeki Ukrayna birliklerinin askeri sorumluluğunu onurlu biçimde yerine getirdiğini ve Rus özel birliklerini yok etmek ve düşmana büyük kayıplar verdirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Sırskiy de askerlerinin daha uygun bir savunma hatına geri çekildiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cuma gününden bu yana Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunuyor. Konferanstan önce dün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kabul edilen Selenskiy, Avdiyivka'daki durumla ilgili olarak cepheden sorumlu yetkililerle yakın bağlantı içinde olduğunu söylemiş, ordunun en büyük sorumluluğunun askerlerin hayatını korumak ve kayıpları en aza indirmek olduğunu vurgulayarak bölgeden çekilme kararının kaçınılmaz olduğuna işaret etmişti.

Ukrayna ordusu Avdiyivka'dan çekilme kararını açıklamadan kısa süre önce de Rus birliklerinin çok sayıda Ukraynalı askeri rehin aldığı duyurulmuştu.

Rusya, aylardır bölgeyi ele geçirmek için savaşıyor. Savaşın başladığı Şubat 2022 döneminde 33 bin nüfusa sahip kent Doğu Ukrayna'da ve Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Donetsk'te bulunduğundan sembolik önem taşıyor.

AFP/ETO, JD

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