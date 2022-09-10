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Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde, bir tankın üstünde Ukrayna askerleri - (09.09.2022)
Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde, bir tankın üstünde Ukrayna askerleri - (09.09.2022)Fotoğraf: Juan Barreto/AFP
ÇatışmalarUkrayna

Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda ilerliyor

1 saat önce

Ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdüren Ukrayna ordusunun, stratejik öneme sahip Kupyansk kentini ele geçirdiği bildirildi. Uzmanlar, Rusların ikmal yollarının sıkıntıya girebileceği görüşünde.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-ordusu-%C3%BClkenin-do%C4%9Fusunda-ilerliyor/a-63078733

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Kupyansk kentinin Rus işgalinden kurtarıldığını ve şehirde kontrolün Ukrayna'ya geçtiğini duyurdu. Ukraynalı özel kuvvetler askerlerinin, Harkiv kentinin yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan 27 bin nüfuslu Kupyansk'tan, sosyal medya üzerinden yayınladığı ve altında, "Kupyansk Ukrayna'nın ve her zaman öyle kalacak" yazısı olan görüntülerde, subayların kentin önemli noktalarında olduğu gürünüyor. Aylardan bu yana Rus işgali altında olan kent, özellikle Rus ordusunun ikmal ve lojistiği açısından stratejik bir öneme sahipti.

Batı'dan gelen silah yardımlarına vurgu

Ukrayna'nın Kupyansk kentindeki şehrin sembollerinden Aziz Nikolaus Katedrali - (29.05.2022)
Ukrayna'nın Kupyansk kentindeki şehrin sembollerinden Aziz Nikolaus Katedrali Fotoğraf: RIA Novosti/SNA/IMAGO

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada da, ordu birliklerinin ülkenin doğusunda "Kentleri ve köyleri kurtararak ilerlemeye devam ettikleri" ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Oleh Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerlerin cesareti ve Batı'dan gelen askeri destek sayesinde etkileyici sonuçlar" alındığını duyurdu. Ülkesine yapılan silah yardımlarının devam etmesinin "Çok büyük bir öneme" sahip olduğunu belirten Nikolenko, Rusya'yı mağlup etmenin, "Ukrayna'da barışı kazanmak" anlamına geleceğini dile getirdi.

Şu ana dek tarafsız kaynaklarca doğrulanmayan bilgilere göre Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Ukraynalı birliklerin Kupyansk'tan sonra İsyum kentini de yeniden ele geçirmeleri durumunda, Ukrayna'daki Rus askerlerin ikmal yollarının büyük bir darbe alacağı belirtiliyor.

 

AFP / ET,JD

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