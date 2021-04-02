Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etti. Zelenskiy bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını ifade etti. NATO'nun Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu" olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı caydırıcılık unsuru olarak Karadeniz'deki askeri varlıklarını güçlendirmesini istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.

Stoltenberg'den dayanışma sözü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise görüşmede Ukrayna'ya dayanışma taahhüdünde bulunduğu ancak askeri destek ihtimalini gündeme getirmediği kaydedildi. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri faaliyetleri ve ateşkes ihlâllerine ilişkin endişelerimi dile getirmek için aradım" dedi. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini ve yakın ortaklık kurmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Jens Stoltenberg

Ukrayna geçen hafta Rusya'yı binlerce askeri personeli kuzey ve doğu sınırları ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasına göndermekle suçlamıştı. Kremlin askeri birliklerin hareketliliğini reddetmedi ancak Moskova "kimseyi tehdit etmediğini" belirtmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirilmişti.

İki ülke arasında 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında olduğu Batılı liderler geçen hafta bir kez daha Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladılar.

Reuters, dpa/BÖ,SSB

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