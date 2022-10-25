Ukrayna nasıl yeniden inşa edilecek?

Dünyanın dört bir yanından diplomatlar, sivil toplum ve şirket temsilcileri, bugün Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşasını ele alıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin bugün, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video bağlantı yöntemiyle açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte, başta savaşta zarar gören altyapının inşası olmak üzere Ukrayna ekonomisine yönelik iyileştirme tedbirleri ele alınacak.

G7 dönem başkanı Almanya ve Avrupa Komisyonu himayesindeki toplantıya, Avrupa Birliği, G7 ve G20 ülkelerinden temsilciler; uluslararası örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve uzmanlar katılıyor. Ayrıca özel sektör temsilcileri de etkinlikte yer alıyor.

Öncelikler tartışılacak

Uzmanlar Konferansı kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşasının ne kadara mâl olacağından çok, finansman modelleri ve yatırımlara nereden başlanması gerektiği konuları ele alınacak. Konferansa dair Alman hükümetinden yapılan açıklamada, maliyetin savaşın seyrine bağlı olarak her gün artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Finansal usuller ve seçenekler ile hangi ihtiyaçların önceleneceği konferansın konusu olacak" denildi.

Bir karar alma mekanizması bulunmayan konferansın çıktıları, ilgili taraflara tavsiye ve yol gösterme niteliği taşıyacak.

Konferansın açılışına, Ukrayna için bir Marshall Planı oluşturulması gerektiği çağrısı yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin yeniden inşası için milyarlarca dolar tutarında destek sağlamıştı. 1948-1952 yılları arasında yapılan bu yardımlar Marshall Planı olarak anılıyor.

Hasarın boyutu ne?

Konferans öncesi uluslararası toplulumu Ukrayna'ya destek vermeye çağıran Scholz, "Bugün Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapan, geleceğin AB üyesine yatırım yapıyordur" diyerek Ukrayna'nın gelecekte Birlik üyesi olacağına vurgu yaptı.

Kiev Ekonomi Okulu 21 Ekim'de yayınladığı son raporunda, savaştan zarar gören yapıların yeniden inşası için 127 milyar dolara ihtiyaç olduğunu hesaplamıştı. 50 milyar dolar ile en fazla yatırım yıkılan konutların onarımı için gerekirken, onu 35 milyar dolarla altyapının inşası için gereken tutar izliyor.

Aynı rapora göre Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 616 idari bina, 1002 sağlık tesisi, 1270 okul, 19 havalimanı, 110 demiryolu istasyonu, 315 köprü ve 10 termik güç santrali kullanılamaz hale geldi.

Dpa,DW/MK,BÖ