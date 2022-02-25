Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ukrayna Krizi

Batı ülkeleri, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlik Rusya Devlet Baştanı Vladimir Putin'in talimatıyla 23 Şubat 2022 gecesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dönüştü.

Batı ülkeleri, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 23 Şubat 2022 gecesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dönüştü. Rus ordusunun Ukrayna'yı bombalamaya başlamasıyla krizin boyutları büyümeye başladı. Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelere DW Türkçe'nin sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Türkiye ekonomisinin gözü ateş hattında

Türkiye ekonomisinin gözü ateş hattında 25.02.2022

Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye'de turizmciler tedirgin. Enerji uzmanları da Türkiye'nin de artan fiyatlardan etkileneceğini, ancak arzda sorun olmayacağını söylüyor. İlk etkiler ise akaryakıtta bekleniyor.
Rusya-Ukrayna krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Rusya-Ukrayna krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? 24.02.2022

Erdoğan’ın yeni ekonomik programı, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle tehlikeye girdi. Kriz ekonomiyi nasıl vuracak? Kurlardaki yükseliş devam edecek mi? Hükümet dövizi nasıl frenleyecek? Erdal Sağlam’ın analizi.
Almanya’nın Rusya’ya Kuzey Akım 2 resti ne anlama geliyor?

Almanya’nın Rusya’ya Kuzey Akım 2 resti ne anlama geliyor? 24.02.2022

Almanya, Kuzey Akım 2 projesini askıya aldı. Peki Scholz Hükümeti'nin bu hamlesi ne anlama geliyor? Berlin’in restini, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gazı kesme misillemesi izler mi? Merak edilen soruların yanıtları:
Ukrayna: Krizin faturası Türkiye'ye çıkabilir

Ukrayna: Krizin faturası Türkiye'ye çıkabilir 23.02.2022

Rusya ile Ukrayna krizi Türkiye ekonomisi için de farklı bir anlam ifade ediyor. İş dünyası temsilcilerine göre bu krizde Rusya ve Ukrayna'dan sonra en fazla etkilenebilecek ülke Türkiye.

DW Haber - 22.02.2022 22.02.2022

Ukrayna krizi: Türkiye ne yapacak? Rusya-Ukrayna sınır bölgesinde korku hakim. Türkiye'deki Suriyeliler için "seyreltme" uygulaması. Döviz ihtiyacı için umutlar turizmde.
Türkiye'nin turizm gelirlerinde gözü eski dostlarında

Türkiye'nin turizm gelirlerinde gözü eski dostlarında 22.02.2022

Türkiye artan döviz ihtiyacını karşılamak için turizmden umutlu. Ancak Rusya-Ukrayna krizi, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle temkinli bir iyimserlik var. Gözler Almanya ve İngiltere gibi eski pazarlarda.

Ukrayna krizi: Almanya Kuzey Akım 2 projesini durduruyor

Ukrayna krizi: Almanya Kuzey Akım 2 projesini durduruyor 22.02.2022

Alman hükümeti, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını aldı.

Ukrayna krizi Türkiye'de ekmek fiyatını zıplatabilir

Ukrayna krizi Türkiye'de ekmek fiyatını zıplatabilir 21.02.2022

Türkiye, enerjiden sonra gıdada da her geçen yıl Rusya'ya daha bağımlı hale geliyor. Özellikle stratejik ürün buğdayda, ithalatın yüzde 85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Savaş olursa, ekmek fiyatı rekor kırabilir.

DW Haber - 21.02.2022 21.02.2022

Diyanet'in seyahatine Cumhurbaşkanlığı'ndan özel uçak. Migros eyleminde işçiler kazandı. Gazeteci Güngör Arslan cinayetindeki soru işaretleri. Ukrayna krizi Türkiye'deki ekmek fiyatlarını nasıl etkileyecek?
AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk destek paketi

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk destek paketi 21.02.2022

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna için öngörülen 1 milyar 200 bin euroluk kredi destek paketini onayladı. Paket iki taksit halinde ödenecek.

Kalın: Putin sınırları yeniden çizmek istiyor

Kalın: Putin sınırları yeniden çizmek istiyor 20.02.2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna krizi bağlamında Rusya’nın sınırlarını yeniden çizmek istediğini belirtti. Kalın, HDP'nin de PKK’dan emir aldığını ileri sürdü.
Münih Güvenlik Konferansı'nda Felaket olur uyarısı

Münih Güvenlik Konferansı'nda "Felaket olur" uyarısı 18.02.2022

Rusya'ya "gerilimi düşür" çağrılarıyla başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna krizindeki tırmanışın "felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Ukrayna krizinde gözler Münih Güvenlik Konferansı’nda

Ukrayna krizinde gözler Münih Güvenlik Konferansı’nda 18.02.2022

Tırmanan Ukrayna krizinde, gözler Münih Güvenlik Konferansı'na çevrildi. Konferansın ana gündem maddeleri arasında Avrupa'da savaşın önlenmesi ve liberal demokrasilerin direncinin güçlendirilmesi yer alıyor.
Putin'den müzakere sinyali

Putin'den müzakere sinyali 15.02.2022

Ukrayna krizi konusunda görüşmelerde bulunmak için Rusya'ya giden Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin görüşme sonrası tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı.
Ukrayna Almanya'ya ağır silah talebini yineledi

Ukrayna Almanya'ya ağır silah talebini yineledi 14.02.2022

Ukrayna, Almanya Başbakanı Scholz'un Kiev ziyareti öncesinde Berlin'den bir kez daha ağır silah talebinde bulundu. Alman ana muhalafet partisi de bu talebe destek verdi.
AB Büyükelçisi: Basın özgürlüğü demokrasilerin ayrılmaz parçası

AB Büyükelçisi: Basın özgürlüğü demokrasilerin ayrılmaz parçası 11.02.2022

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, "Kavala ile ilgili süreci yakından izliyoruz. Avrupa Konseyi üyelerinin hepsinden Konsey’in organlarının kararlarına uymasını bekleriz ve tabii ki AİHM kararları da buna dahil" dedi.
Daha fazlasını göster