Ukrayna Krizi

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Batı ülkeleri, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlik Rusya Devlet Baştanı Vladimir Putin'in talimatıyla 23 Şubat 2022 gecesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dönüştü.
Batı ülkeleri, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 23 Şubat 2022 gecesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dönüştü. Rus ordusunun Ukrayna'yı bombalamaya başlamasıyla krizin boyutları büyümeye başladı. Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelere DW Türkçe'nin sayfalarından ulaşabilirsiniz.