Ukrayna: Kremençuk kentinde alışveriş merkezi vuruldu

Ukrayna tarafından verilen bilgilere göre, Kremençuk kentinde yaklaşık bin kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezinin Rus füzesiyle vurulması sonucu en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin G7 zirvesine video konferans aracılığıyla katılmasından birkaç saat sonra Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzesiyle vurulduğu bildirildi.

Poltova Bölge Valisi Dimitro Lunin, bir alışveriş merkezine yönelik Rus füze saldırısı sonucu en az 10 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rus birliklerini "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlayan

Vali Lunin, alışveriş merkezine yönelik saldırıyı "sivil halka yönelik bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Lunin'den önce Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de füze saldırısı sırasında binada binden fazla kişinin olduğunu belirterek çok sayıda ölü ve yaralı olabileceğini ifade etti.

"Alışveriş merkezinden alevler yükseliyor ve kurtarma ekipleri alevlerle mücadele ediyor" diyen Zelenskiy, alevler içindeki bina ile kurtarma ekipleri ve ambulans görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.

"Çatışmalarla ilgisi olmayan bir yer"

Kremençuk Belediye Başkanı Vitali Maletsky ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Kremençuk'ta füzenin düştüğü yer, çatışmalarla hiç ilgisi olmayan hareketli bir bölge" ifadesini kullandı.

Alışveriş merkezinin vurulmasıyla ilgili olarak Rusya'dan henüz bir açıklama gelmedi. Rusya, sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Rusya'nın saldırıları başlamadan önce yaklaşık 220 bin nüfusu olan Kremençuk, başkent Kiev'in 250 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Bir sanayi kenti olan Kremençuk'ta ülkenin en büyük petrol rafinerisi bulunuyor.

24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırılarına karşı direnen Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 4 bin 700'den fazla sivil hayatını kaybetti. Kiev, yaşamını yitiren sivillerin sayısının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı G7 zirvesine video konferans aracılığı ile katıldı Fotoğraf: Tobias Schwarz/AFP

G7'den Ukrayna'ya 29,5 milyar dolar destek

Kremençuk kentine saldırıdan birkaç saat önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 zirvesine çevrim içi olarak katılarak hava savunma sistemleri ve mühimmat gönderilmesini istedi. Zelenskiy, kış gelmeden bu savaşın sona ermemesi hâlinde, durumun daha da zorlaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7 ülkeleri de Ukrayna'ya 29,5 milyar dolar destek sözü verdi. G7 tarafından yapılan açıklamada, bu destekle Ukrayna'daki finansman boşluğunun doldurulmasının ve halka hizmet sağlanmasının sürdürülmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ancak bu desteğin hibe mi, kredi mi olduğu belirtilmedi. Söz konusu yardımın, kamu çalışanlarının ücretlerinin ve emekli maaşlarının ödenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

"Gerektiği sürece, Ukrayna'yı destekleyeceğiz" diyen G7 liderleri, Ukrayna'ya "mali, insani, askeri ve diplomatik desteğin" süreceğini vurguladı.

AFP, Reuters/JD, CÖ