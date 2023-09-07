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Ukrayna Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

7 Eylül 2023

Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmeyen Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan'daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu.

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Fotoğraf: Getty Images

Karadeniz Tahıl Koridrou Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın  Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması Kiev'i harekete geçirdi.

Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, "Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi" dedi. Sviridenko, bu olanaktan dolayı "minnettar" olduklarını ifade etti. Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

Temmuzda anlaşma imzalandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Temmuz ayının sonunda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e düzenlediği ziyarette Hırvatistan'ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi üzerindeki limanlarının tahıl ihracatında kullanılabilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.

Karadeniz limanları Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki ana rotasını oluşturuyor. Ancak Kiev, Rusya'nın liamanlarına yönelik artan saldırıları ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeni başlatmaya ikna olmaması nedeniyle yeni rotalara arayışında.

Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hafta başında Soçi'de yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesini bazı şartlara bağlamıştı. Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde anlaşmaya geri dönmeyi düşünebileceklerini belirtmişti.

Rusya, BM ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Temmuz ortasında tek taraflı olarak çekilmişti.

Rtr/BÖ,TY

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