UKOME'den İstanbul'a 2500 yeni taksiye onay

Son UKOME toplantısında öncekilerden farklı olarak İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına yeşil ışık yakıldı. Trafiğe 2 bin 500 taksi daha katılacak.

İstanbul'un taksi sorununun ele alındığı bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çözüm yönünde bir karar çıktı.

Kabul edilen Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile trafiğe 2 bin 500 yeni taksi kazandırılması böylece megakent sakinlerinin şikayetlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Uygulama ile taksi niteliği verilen yeni araçlar halihazırda trafikteki taksilerden farklı olacak. Tepe lambası bulunmayan araçlar sadece taksi çağırma uygulaması üzerinden müşteri kabul edebilecek, yol kenarından rastgele yolcu alamayacak. Yolcular ise ödemerini nakit olarak yapamayacak, yalnızca kredi kartı veya İstanbulkart kullanılabilecek. Araçların renk ve tasarımı ile ücret tarifesine dair detaylar ise henüz net değil.

İstanbul'da taksi sayısının azlığından ve şoförlerin mesafeye göre müşteri seçmesinden şikayet ediliyor Fotoğraf: DHA

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda, "2500 yeni taksi İstanbul'a hayırlı olsun... Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" diye yazdı.

UKOME toplantısının ardından şimdi İBB Meclisinde detaylar görüşülerek karara bağlanacak, ardından İBB tarafından uygulama ve taksiler için ihale düzenlenecek. Araçların ne zaman trafiğe çıkacağı ancak bu sürecin sonunda belli olacak.

İstanbul'un 16 milyonluk nüfusuna karşın taksi sayısı uzun yıllar 17 binde sabit kaldı. Taksi sayısını artırma çabaları önceki UKOME toplantılarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile taksi esnafı tarafından reddedilmişti. İBB yakın dönemde bazı minibüs ve dolmuşları taksiye çevirerek taksi sayısını 18 bin 395'e çıkarmıştı.

İBB'nin verdiği bilgiye göre megakentte bir taksiye 861 kişi düşerken, bu sayı Paris'te 378, Londra'da ise 413 olarak hesaplanıyor.

DHA,DW / MUK,TY

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