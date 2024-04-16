UAEK: İran tüm nükleer tesislerini geçici olarak kapattı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki tüm nükleer tesislerini kapattığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplantısı nedeniyle ABD'nin New York kentinde bulunan UAEK Başkanı Rafael Grossi, İran hükümetinin UAEK müfettişlerini Pazar günü, nükleer tesislerin tamamının kapatıldığı konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

Kapatılan tesislerin Pazartesi gün içinde yeniden açılması bekleniyordu. Ancak Grossi, Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin, durum tamamen "sakinleştikten" sonra Salı günü İran'a gönderilmesinin planlandığını bildirdi. Grossi ayrıca tüm taraflara "aşırı itidal" çağrısında bulundu.

İran İsrail'e ilk defa doğrudan saldırdı

İran, geçen Cumartesi gecesi tarihinde ilk defa kendi topraklarından İsrail'e doğrudan saldırıda bulunmuştu. İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, İran'ın İsrail'i hedef alarak gönderdiği insansız hava araçları (İHA), füzeler ve seyir füzelerinin çok büyük bir bölümü İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Uluslararası toplumda, İran'ın gerçekleştirdiği bu saldırının Ortadoğu'daki çatışma ortamını daha da şiddetlendirmesinden endişeleniliyor.

İsrail geçmişte, kendine tehdit olarak algıladığı bölgedeki birçok nükleer tesise saldırılarda bulunmuştu. 1981'de, Irak'ta yapım aşamasındaki Osirak araştırma reaktörünü vuran İsrail, 2007 yılında Suriye'de bir nükleer reaktörüne hava saldırısında bulunduğunu 2018'de resmi ağızdan kabul etmişti.

Tahran İsrail'i, 2010 yılında iki İranlı nükleer fizikçiyi öldürmekle de suçluyor. İran, aynı yıl ülkede uranyum zenginleştirme için kullanılan santrifüjlere Stuxnet virüsü ile yapılan siber saldırının sorumlularının da İsrail ve ABD olduğunu öne sürüyor. İsrail İran'ı, atom bombası yapmaya çalışmak ile itham ederken, Tahran bunu reddediyor.

AFP / ET,JD

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