Uçak kazalarında ölüm oranlarıyla ilgili araştırma

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre uçak yolculuklarında ölüm riski her on yılda yarı yarıya azalıyor. Uçuş güvenliği konusunda ülkeleri üç gruba ayıran raporda Türkiye ikinci grupta yer aldı.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) yaptığı bir araştırmaya göre hava yolu ile seyahat her yıl daha güvenli hale geliyor.

MIT'nin raporuna göre, istatistiksel olarak 2008 ile 2017 yılları arasındaki dönemde her 7,9 milyon yolcu başına bir ölüm vakası düşerken bu sayı 2018 ile 2022 arasındaki dönemde her 13,7 milyon yolcuda bir ölüm vakasına geriledi. 1968-1977 döneminde her 350 bin yolcuya bir ölüm vakası düşüyordu.

Journal of Air Transport Management'te yayımlanan raporun yazarlarından MIT profesörü Arnold Barnett, "Havacılıktaki güvenliğin giderek daha iyi hale geldiğini" ve ölüm riskinin her on yılda iki kat azaldığını dile getirdi. Yapılan araştırmaya göre, 1978 ile 1987 yılları arasında bir uçak kazasında ölme riski 750 bin yolcuda birdi. Bu sayı 1988-1997 döneminde her 1,3 milyon yolcuda bire; 1998-2007 zaman diliminde ise 2,7 milyonda bire indi.

ABD'de son büyük uçak kazası ise 2009'da, Colgan Hava Yolları'na ait 3407 uçuş numaralı uçağın düşmesi ile yaşandı. Kazada 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Prof. Barnett yaşanan bu olumlu gelişmeye rağmen güvenli uçuş anlamında ilerlemeye devam etmenin garanti olmadığını dile getirdi. ABD'de bu yıl içinde uçakların pistte çarpışmasına ramak kalan olaylar, Ocak ayında Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının kapısından bir parçanın uçuş esnasında kopması ile ilgili olarak Boeing şirketi hakkında soruşturma açılması, ülkede uçuş güvenliği ile ilgili tartışmalara neden olmuştu.

Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kapısı uçuş esnasında yerinden çıkmış ve uçak büyük bir tehlike atlatmıştı Fotoğraf: Kyle Rinker via X/via REUTERS

Türkiye uçuş güvenliği konusunda ikinci grupta

Uçuş güvenliği dünyanın her tarafında da aynı seviyede değil. MIT raporu, uçuş güvenliği konusunda ülkeleri üç gruba ayırıyor. Güvenliğin en iyi olduğu birinci grupta ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Karadağ, Norveç, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Kanada, Çin, İsrail, Japonya ve Yeni Zelanda yer alıyor.

Türkiye'ye ise Bahreyn, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Şili, Hong Kong (Çin'den ayrı değerlendiriliyor), Hindistan, Ürdün, Kuveyt, Malezya, Meksika, Filipinler, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte ikinci grupta yer verildi.

Bu iki grupta olmayan ülkelerin tamamı ise güvenlik açısından en düşük notun verildiği üçüncü grubu oluşturuyor. Ancak bu ülkelerde ölüm riski diğer iki gruba oranla daha yüksek olsa bile, 2018 ile 2022 arasında buralarda da uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yarı yarıya azalmış durumda.

