Uçağın iki pilotu da uyuyakaldı

Endonezya'da bir yolcu uçağının seferi sırasında iki pilot da uyuyakaldı. Ocak ayı sonunda meydana gelen olayda kimseye zarar gelmedi ancak pilotlar "önleyici tedbir" olarak geçici süreyle görevden uzaklaştırıldı. Endonezya'daki Batık Air adlı havayolu şirketine ait uçak Sulawesi Adası'ndaki Kendari kenti ile başkent Cakarta arasında sefer yapmaktaydı. Ulaştırma Güvenliği Dairesi'nin (KNKT) raporuna göre, 153 yolcuyu taşıyan uçağın 32 yaşındaki pilotu kalkıştan sonra 28 yaşındaki yardımcı pilottan dinlenmek için izin istedi. Ancak pilot uyurken, bir ay önce ikiz babası olduğu bildirilen yardımcı pilot da uyuyakaldı.

KNKT yetkililerinin verdiği bilgiye göre 28 dakika boyunca kokpit ile iletişim kurulamadı ve bu süre içinde uçak rotasından çıktı. Daha sonra kaptan pilotun uyandığı ve yardımcı pilotunun da uyuyakaldığını fark ettikten sonra Cakarta'daki hava trafik kontrolü yetkilileriyle iletişime geçerek rotayı düzelttiği bildiriliyor.

Batık Air, iki pilotun da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, havayolu şirketinin tüm uçuşlarda güvenliğe büyük önem verdiği ve yaşanan olayın çok kapsamlı bir şekilde inceleneceği vurgulandı. Ayrıca Ulaştırma Güvenliği Dairesi'nin tüm tavsiyelerine de uyulacağı belirtildi.

Olayın ciddiliğini vurgulayan KNKT ise bunu ülkedeki tüm uçuşlarda daha sıkı kontroller yapılması çağrısında bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Raporda, havayollarının düzenli kokpit kontrolleri yapması ve personelinin yeterince uyumasını sağlaması gerektiği belirtildi.

dpa,AFP/AÜ,HT

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