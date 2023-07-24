Twitter'ın logosu değişti

Sosyal medya devi Twitter'ın adı "X" olarak değiştiriliyor. Ayrıca şirketin logosu da bundan böyle mavi renkli kuş motifi yerine "X" oldu. Twitter patronu Lina Yaccarino Pazar akşamı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "X burada! İşte başlıyoruz" ifadeleriyle, uzun süredir gündemde olan isim değişikliğinde düğmeye basıldığının sinyalini verdi.

Twitter'ı geçen Ekim ayında 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Twitter'ın ana şirketinin adını The X Corporation olarak değiştirmiş, ödeme hizmeti sağlayıcısı ve çevrimiçi alışveriş işlevi de görecek yeni bir aplikasyona geçileceğini duyurmuştu.

Musk Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada da "Yakında Twitter markasına ve adım adım tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Musk, profil resmini siyah zemin üzerine beyaz X logosu olarak değiştirdi. Musk'a ait olan www.x.com web adresi de kullanıcıları artık Twitter'a yönlendiriyor. Tesla'nın multimilyarder patronu, 1999 yılında X.com şirketini kurmuş, bu şirket daha sonra ödeme hizmeti sağlayıcısı Paypal'a dönüşmüştü.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra çok sayıda çalışanı ve yöneticiyi işten çıkarmış, ağır bir tasarruf programı uygulamaya başlamıştı. Twitter ile ilgili bazı açıklamaları ve uygulamaları ise çok sayıda kullanıcının ayrılmasına ve reklam gelirlerinin düşmesine yol açmıştı. Ayrıca satış işleminden sonra uygulama sık sık teknik sorunlar yaşamaya başladı.

Musk, geçen ay kısmen reklam verenlere güven vermek amacıyla NBCUniversal medya grubununun eski reklam satış yöneticisi Linda Yaccarino'yu Twitter'ın başına getirmişti.

Twitter'in şimdiye kadar kullandığı logosu beyaz zemin üzerinde mavi bir kuştan oluşuyordu. Twitter kuş cıvıltısı anlamına geliyor.

AFP,Reuters/TY,EC

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