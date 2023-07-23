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Musk'tan Twitter'e marka olarak veda sinyali

2 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi Elon Musk, Twitter'a bir marka olarak veda edileceğini duyurdu ve titreyen bir X logosu paylaştı.

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Musk devraldığından beri Twitter'in reklam gelirleri yarıya düştü.
Musk devraldığından beri Twitter'in reklam gelirleri yarıya düştü. Fotoğraf: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi, ünlü milyarder Elon Musk, yakın zamanda Twitter'da yapılacak bir takım değişiklikler planlandığını duyurdu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, Twitter'e marka olarak ve logosu olan kuş sembollerine veda edileceğini de söyledi. Teknoloji milyarderi aynı zamanda bu gece yarısına kadar iyi bir X logosu paylaşılması halinde yarın söz konusu logonun tüm dünyada uygulamaya geçeceğini de belirtti.

Daha sonra Twitter'in sembolü olan mavi kuşun titreyen bir X'e dönüştüğü bir paylaşımda bulunan Musk'a katıldığı bir Twitter Space canlı yayınında yöneltilen soru üzerine de, şimdiye kadar kullanılan logonun değişeceğini doğruladı ve "Çok uzun zaman önce zaten yapılması gerektiyordu" diye ekledi.

Musk satın aldığından beri Twitter tartışmalı bir döneme girdi

Elektrikli otomobil markası Tesla'nın da sahibi olan ünlü milyarder, Twitter'i geçen yıl Ekim ayında satın almasından bu yana sosyal medya platformu oldukça hareketli ve tartışmalı bir dönüşüm yaşıyor. Twitter'i Çinli WeChat gibi "süper bir uygulamaya" çevirmeyi hedeflediği tahmin edilen Musk, Twitter'in adını geçen aylarda da X Corp diye değiştirmişti.

Sosyal medya platformunun ünlü mavi kuşunu da Musk, Nisan ayında geçici bir süreliğine kripto/dijital birim Dogecoin'in Shiba Inu köpeği ile değiştirmiş, bu da Dogecoin'in piyasa değerinin birden artmasına neden olmuştu.

Musk, şimdiye kadar çok sayıda provokatif çıkışıyla dikkat çekti. Bu nedenle logo ve marka ile ilgili planlarının kalıcı değişiklikler planı mı yoksa şaka mı olduğu konusu da farklı görüşler söz konusu.

Reklam gelirleri yarıya düştü  

Son olarak Twitter'in reklam gelirinin Musk'ın devralmasından bu yana yarı yarıya azaldığı açıklanmıştı. Bazı büyük şirketlerin, ünlü milyarderin izlediği çizgi nedeniyle markalarının zarar göreceği endişesiyle Twitter'dan çekildiği tahmin ediliyor.

Reklam gelirleri dışında Musk,ücretli abonelik üzerinden de sosyal medya platformundan gelir sağlanmayı hedefliyor. Ay başında yaptığı bir paylaşımda Musk, Twitter'da hesabı bulunmayanların artık paylaşımları göremeyeceğini, ücretli aboneliği bulunmayanların da gördüğü paylaşımların sınırlanacağını duyurmuştu.

Alman hükümeti, Twitter'deki bu değişiklik üzerine artık söz konusu sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımların görsellerini kendi resmi internet sitesinden paylaşacağını açıkladı. Bu adım, tüm vatandaşların eşit bilgi alma hakkı ilkesi ile gerekçelendirildi. 

Reuters, dpa / ETO, EC

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