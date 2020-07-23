Turizmde gelir kaybı 320 milyar dolara ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) koronavirüs krizinin, yılın ilk beş ayında turizm sektöründe yarattığı zararı 320 milyar dolar olarak açıkladı. Ocak 2020 ile Mayıs 2020 arasındaki dönemde turizmde yaşanan gelir kaybının, 2009 küresel mali krizi sırasında yaşanan kaybın üç katı olduğu belirtildi. Açıklamada seyahat kısıtlamaları nedeniyle tüm dünyada yabancı turist sayısında 300 milyon ile yüzde 56'lık bir düşüş kaydedildiği belirtildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili "Son veriler turizmi güvenilir hale gelir gelmez yeniden başlatmanın önemini ortaya koyuyor" diye konuştu. UNWTO'dan yapılan açıklamada turizmin bazı bölgelerde yeniden yavaş yavaş eski haline döndüğü ancak salgının yeniden hız kazanmasının yeni seyahat kısıtlamalarına neden olabileceği ve sektörün ciddi bir biçimde "aşağıya doğru risklerle" karşı karşıya olduğu ifade edildi.

ABD ve Çin'de durgunluk

UNWTO'dan yapılan açıklamada ABD ve Çin gibi dünyaya turist gönderen başlıca ülkelerde hala bir "durgunluk" olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Mayıs ayında yaptığı tahminde 2020 yılında tüm dünyada gelen yabancı turist sayısında yüzde 60 ila 80 oranında düşüş kaydedilebileceğini açıklamıştı.

Yabancı turist gelişleri 2019 yılında yüzde 4 oranında artarak 1,5 milyar olarak kaydedilmişti. Fransa dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olurken, onu İspanya ve ABD takip etmişti. Gelen yabancı turist sayısında düşüş en son 2009 yılında küresel ekonomik kriz zamanında ve yüzde 4 olarak kaydedilmişti.

AFP / EC, BK

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