Turizmciler kısıtlamaların kaldırılmasına hazırlanıyor

Koronavirüs salgınının hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan etkileri ağır. Son birkaç aydır dünyayı etkisi altına alan pandemi, turizm faaliyetlerini de durma noktasına getirdi.

Resmi açıklamalara göre Türkiye'de vaka sayılarının azalma eğilimine girmesi ise turizm sektörü için umut oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Komisyon çalışması açıklanacak

DW Türkçe'ye konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektöründe normalleşmenin başlaması için salgının kontrol altına alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Vaka sayılarının azaldığına dair sinyaller alındığını belirten Yağcı, "Yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra otellerin sağlık tedbirleri ve çalışma koşulları hakkında Turizm Bakanlığının liderliğinde komisyon çalışması yapılıyor. Bu çalışma kısa süre sonra açıklanacak" diyor.

Erkan Yağcı

Söz konusu komisyonda Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra DHMİ, TAV, THY, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Turizm Taşımacıları Derneği de yer alıyor.

Pazartesi gecesinden itibaren önemli turizm destinasyonları olan Antalya ve Muğla’nın da aralarında yer aldığı 7 il için seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Peki oteller hangi koşullarda açılacak, bu sene gerçekten tatil yapılabilecek mi?

Otel ve plajlar için yeni dönem

DW Türkçe'ye konuşan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu otellerde yapılması planlanan hazırlıkları şöyle anlatıyor: "Bakanlığın verdiği sertifika ile otellerde çalışanlar sağlık kontrolünden geçecek. 24 saat doktor bulunduracaklar. Sürekli müşterilerle muhatap olan personel sezon boyunca otelden ayrılmayacak. Müşteriler sağlık kontrolünden ve hijyen tünelinden geçtikten sonra otele kabul edilecekler. Oteller yüzde 60 kapasite ile çalışacak."

Polatoğlu’nun verdiği bilgiye göre otel restoranlarının kalabalık olmaması için ise 18.00-20.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya ile müşteri kabul etmesi planlanıyor. Her şey dahil sistemi de ortadan kalkıyor.

Polatoğlu "Sabah kahvaltısında bize verilen menüyü işaretleyeceğiz, akşam yemeğimizde garsonlar bize o yemeği getirecekler. Oturma düzeni 500 kişilik salonlarda değil daha küçültülmüş restoranlarda ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılacak" diyor.

Yeni sistemde plajlarda da sosyal mesafeye yönelik önlemler alınacak. Plaja randevu ile inilebilecek. Diskotek ve bar gibi kalabalık mekanlar ise bir müddet daha kapalı kalacak.

Öncelik iç turizm

Turizm sektöründe pandemi sonrası için hazırlıklar sürerken, salgınla birlikte ülkelerin koyduğu seyahat yasakları ise devam ediyor.

Uçuş yasaklarıyla birlikte mart ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2019’un mart ayına göre yüzde 65 düştü. Otel doluluk oranı, yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Nisan ve mayıs ayında düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Turizm sektörü temsilcileri ise alınacak önlemlerin ardından haziran ayının ortasından itibaren iç turizmde hareketlilik bekliyor. Yabancı turistlerin sayısındaki düşüş yerli turistle telafi edilecek.

Erkan Yağcı, "Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılacak. Ancak bir ülkeden turist alabilmemiz için ülkeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması, uçuşların yeniden başlaması gerek. Dünya turizmine bakarsak AB de İspanya ve İtalya gibi ülkeler de kısmi rahatlama başladığında ilk hareketliliğin yerli turist açısından başlayacağını öngörüyor" diye konuşuyor.

"Sektör istihdamı korunmalı"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise hem küresel hem de Türkiye açısından olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret ederek bu durumun geleceğe dönük planlar yapmayı zorlaştırdığını ifade ediyor.

Müberra Eresin

Eresin, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Sektörde normalleşmeye dönük ilk adımların haziran ayı ortasından itibaren geleceğini umut ediyoruz. Ancak yıl sonu için rakamsal bir hedeften bahsetmek şu an için mümkün değil. Önceliğimiz insan sağlığı. Diğer yandan da sektör istihdamının korunması konusunda çaba sarf ediyoruz" diyor.

Hükümetin açıkladığı destek paketini olumlu bulduklarını belirten Eresin, sektörde vergiler ve SGK primi ödemelerinin ertelenme süresinin uzatılması gibi yeni desteklere de ihtiyaç olduğu görüşünde.

Dev-Turizm-İş Sendikası’na göre, Türkiye'de turizm sektörü yaklaşık 2.5 milyon işçiye istihdam sağlıyor.

Kamu otoritelerinin "Artık evden çıkabilirsiniz" diyeceği günden sonrası için otelleri hazırlamaya başladıklarını aktaran Müberra Eresin, birliğe üye işletmelerin çalışanları için çevrimiçi ve ücretsiz "Covid-19 ve Hijyen Eğitimleri" verdiklerini söylüyor.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin (WTTC) 2019 analizlerine göre Türkiye turizm ve seyahat sektörünün ülke milli gelirine etkisi yıllık 84.9 milyar dolar.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye 2019'da 45.1 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri 34.5 milyar dolar oldu ve bu rakamın yüzde 83'ü yabancı ziyaretçiden elde edildi.

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Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe