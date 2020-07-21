 Turizm konusunda Türkiye′ye umut veren açıklama | ALMANYA | DW | 23.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Turizm konusunda Türkiye'ye umut veren açıklama

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkabileceği yönünde, umut veren bir açıklama yaptı.

Türkei Symbolbild Reise (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Bareiß, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" dedi.

Bareiß, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını" ifade etti.

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß

Dönüş öncesinde test yaptırmak önemli

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiß, Türkiye'ye seyahat edenlerin de Almanya'ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiß, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de yurt dışına gidecek olanlar, PCR testini 110 TL karşılığında yaptırabiliyor. Almanya'da test yaptırmayan ya da korona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.

Alman Dışişleri'nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan'ı kapsamıyor. Türkiye'nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor.

Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü'nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.

Türkiye'nin girişimleri sonuç vermedi

Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması için Ankara, şimdiye kadar pek çok kez girişimlerde bulundu. Temmuz ayı başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya'ya gelmiş ancak Alman tarafını ikna edememişti.

Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye'de tatil yaptı. 

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman havalimanlarına korona testi geliyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu riskli ülkelerden Almanya'ya gelenlere, havalimanında korona testi yapılması planlanıyor. Nihai karar Cuma günü verilecek.  

Türkiye: Rusya'ya uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Rusya arasında koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların 15 Temmuz itibarıyla yeniden başlatılması konusunda Moskova ile anlaşıldığını açıkladı.  

Turizm: Almanya Türkiye konusunda acele karar vermeyecek

Çavuşoğlu ve Ersoy, seyahat uyarısının bir an önce kaldırılması konusunda Berlin’i ikna edemedi. Merkel Hükümeti, topu “ortaklaşa karar alacağız” dediği AB’ye attı, karşılanması gereken kriterlere işaret etti.  

Almanya Lüksemburg'u riskli bölgeler listesine aldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, korona vakalarının arttığı Lüksemburg'un riskli bölgeler listesine alındığını belirterek vatandaşlarını Lüksemburg'a gitmemeleri konusunda uyardı.  

Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirterek bunun için gereken şartların sağlanması gerektiğini ifade etti.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Antalyalı turizmciler turist bekliyor  

Benzer içerik

Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus

Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir 21.07.2020

Alman-Çin ortak araştırmasına göre, COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin antikor seviyeleri hastalığa karşı bağışıklık kazanabileceklerini gösterdi. Bu sonucun, aşının koruma süresini uzatabileceği de belirtildi.

Chile Santiago Coronavirus

21.07.2020 - Alman basınından özetler 21.07.2020

Dünya genelinde koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken salgın, bugünkü Alman gazetelerinde farklı boyutlarıyla ele alınıyor.

Chile Santiago Coronavirus

Südwest-Presse: Korona kurbanlarını anma zamanı geldi 21.07.2020

Dünya genelinde koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken salgın, bugünkü Alman gazetelerinde farklı boyutlarıyla ele alınıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bruno Dey 93 yaşında

Eski Nazi gardiyanına 2 yıl tecilli hapis cezası

Nazi Almanyası döneminde toplama kampında gardiyanlık yapan 93 yaşındaki Bruno Dey 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Dey kampta görev yaptığında 18 yaşın altında olduğu için çocuk yasalarına göre ceza aldı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    