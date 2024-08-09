Tur operatörü FTI mağdurlarına para iadesi başladı

Alman tur operatörü FTI'nın iflasından yaklaşık 10 hafta sonra ücret iadelerine başlandı. Bu, Almanya'da yakın tarihin en büyük geri ödeme planı olacak.

Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'nın iflasının ardından mağdurlara para iadeleri başlıyor. Münih merkezli şirketin iflasından yaklaşık 10 hafta sonra tatil ücretlerinin iadesine dair Alman Seyahat Sigortası Fonundan (DRSF) açıklama geldi. Fonun eş başkanı Ali Arnaout ödemelerin yakında başlayacağını, bunun savaş sonrası dönemde Almanya'da yapılmış, tüketicileri korumaya dönük en büyük ödeme olacağını söyledi.

Geri ödeme kapsamında iptal edilen 215 binden fazla tatil paketi ile şirketin iflası sırasında devam etmekte olan 60 bin tur bulunuyor. İade tutarının "üç haneli milyon euro"yu bulacağı hesaplanıyor. Perşembe gününden itibaren mağdurlarla iletişim kurulmaya ve online olarak iade talepleri alınmaya başlanırken geri ödemelerin çoğunluğunun sonbahara kadar tamamlanması bekleniyor.

Almanya'da tur şirketleri aracılığıyla alınan paket tatiller operatörün iflasına karşı DRSF koruması altında bulunuyor. FTI, 3 Haziran'da mahkemeye iflas başvurusunda bulunmuş aynı gün tüm seyahatlerin iptal edildiğini duyurmuştu. Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan şirketin müşterileri arasında Türkiye'ye ilgi yüksekti.

Pandemi döneminde Alman hükümetinin 595 milyon euro yardım ile iflastan kurtardığı şirket geçen mali yılda 4,1 milyar euro satış gerçekleştirerek rakipleri TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü olmuştu.

dpa / MUK,EC

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