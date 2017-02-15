Tunus'ta Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Said, Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı videoda ayrıca "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını açıkladı.

Said'in açıklamaları, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında geldi. "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirten Said, isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Said açıklamasında "Mermi atana güvenlik güçleri de mermiyle yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Raşid el Gannuşi

Gannuşi: Cumhurbaşkanı'nın yasal dayanağı olmayan kararı darbedir

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el Gannuşi, , Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" diyen Gannuşi Meclis'in çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Ülke başta başkent Tunus olmak üzere kitle gösterilerine sahne olmuş, protestoların büyük bölümünde, meclisteki en büyük siyasi parti konumundaki Nahda hedef alınmış ve çıkan olaylarda başta Nahda olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Türkiye'den "darbe" tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Tunus'taki gelişmelere Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" diyen Şentop "Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır" dedi.

"Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir" diyen Çelik "Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir" diye yazdı.

DW / EC, BK

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