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Hakkında iddianame hazırlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı
Şebnem Korur Fincancı Fotoğraf: privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

TTB Başkanı Fincancı hakkında iddianame düzenlendi

1 saat önce

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında PKK propagandası suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığı iddiaları nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Cumhuriyet Savcısı Murat Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, "Şüpheli hakkında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 20/10/2022 tarihli ihbar evrakı kapsamında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Rasime Şebnem Korur'un PKK silahlı terör örgütü propagandası yaptığından bahisle suç duyurusunda bulunulduğu ve adli soruşturma başlatıldığı" belirtilerek şöyle denidi:

"Şüphelinin PKK silahlı terör örgütü ile doğrudan irtibatı olan Medya Haber TV kanalının ana haber canlı bağlantısında sırası ile arka fonda 'PKK silahlı terör örgütü üyelerini gerilla sıfatı ile' gösterilerek, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapmış olduğu meşru müdafaa ve koruma faaliyetlerini illegal bir eylem ve kimyasal silahlar kullanılmış gibi göstermek' suretiyle, Türkiye Tabipler Birliği'nin kanunla getirilen kuruluş amaçları dışında etkisiz hale getirilen teröristlerin gerillalar katledildi şeklinde arka fonda verilen ve şüphelinin savunmasında da beyan ettiği üzere spikerin yüzünü görmek suretiyle, canlı bağlantıya katılmak ve PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerini legal gibi örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesinin gerillaların katledilmesi şeklinde sunulduğu bir ortama katılmak suretiyle gerçekleşen propaganda eylemine dahil olduğu..."

İddianamede Şebnem Korur Fincancı'nın "Savunmasında adli tıp uzmanı olduğu, söz konusu canlı bağlantı ile PKK silahlı terör örgütüne yönelik bir propaganda yapmadığı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini iddia ettiği" de kaydedildi.

Ne olmuştu?

TSK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasını istediği için gözaltına alınanTürk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Korur Fincancı 27 Ekim'den bu yana Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde bulunuyor.

 

DW,DHA / TY,ET

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