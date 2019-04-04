Trump’tan Kongre’nin Yemen kararına veto

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğe son verilmesi yönündeki kararını veto etti. Kararı, "anayasal yetkilerini sınırlandırmaya yönelik gereksiz ve tehlikeli bir girişim” olarak değerlendiren Trump, kararın ayrıca bölgedeki "Amerikan vatandaşlarının ve askerlerinin de hayatını tehlikeye attığını” savundu.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, Savaş Yetkileri Kanunu'na atıfta bulunarak ABD Başkanı'ndan Yemen savaşına müdahil olan ABD birliklerini 30 gün içinde bölgeden çekmesini öngören tasarıyı onaylamıştı. Kongre'nin söz konusu kararı, Başkanın savunma politikasını doğrudan hedef alması bakımından bir ilke işaret ediyor.

Savaş Yetkileri Kanunu'na göre, ABD ordusunun savaşa katılabilmesi için Senato'nun kararı gerekiyor. Tasarının destekçileri Yemen savaşına destek verme kararının Kongre'ye ait olduğu gerekçesiyle bölgede savaşa dahil olunmasının anayasa ihlali olduğunu savunuyor.

Washington, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirilen Yemen savaşında Suudi Arabistan'a silah ve askeri istihbarat desteği sağlıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ABD Senatosu‘nda Suudi Arabistan'a verilen destekle ilgili tepkiler artmıştı.

Trump, daha önce de mart ayında "ulusal acil durum” kararının iptalini öngören Kongre kararını veto etmişti. ABD Başkanı böylece görev süresi boyunca ikinci kez veto yetkisini kullanmış oldu.

AFP, AP/ SÖ, EC

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