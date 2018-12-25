 Trump’tan Irak’taki Amerikan askerlerine sürpriz ziyaret | DÜNYA | DW | 26.12.2018

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DÜNYA

Trump’tan Irak’taki Amerikan askerlerine sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Irak’taki Amerikan askerlerine sürpriz bir Noel ziyareti gerçekleştirdi. Irak'ta gazetecilere bir açıklama yapan Trump, Suriye'den çekilme kararını savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret etti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile birlikte Irak'taki Amerikan birliklerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Trump çiftinin Amerikan askerleri ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sanders, "Başkan Trump ve First Lady, birliklerimizi ziyaret etmek ve ordu liderliğine hizmetleri, başarıları ve fedakarlıkları için şükranlarını sunarak onlara mutlu Noeller dilemek üzere Noel akşamı geç saatlerde Irak'a gitti" diye yazdı.

ABD Başkanı, ziyaret ettiği El Esad Hava Üssü'nde gazetecilere Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aldığı kararı savunan Trump, yakında bir çok kişinin tabloyu kendisiyle aynı şekilde görmeye başlayacağını söyledi. Trump, "Bence bir çok insan benim düşündüğüm şekilde düşünmeye başlayacak. Kafamızı kullanma vakti" diye konuştu.

Irak'taki askerlerini çekmek gibi bir niyetlerinin ise olmadığını belirten Trump, "Aslına bakılırsa Suriye'de bir şey yapmak istersek burasını üs olarak kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Suriye'den çekilme kararının ardından istifasını sunan Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine yeni bir bakan adayı belirlemek için acelesi olmadığını söyleyen Trump, Patrick Shanahan'ın "uzun bir süre bu görevde kalabileceğini" belirtti. Suriye konusunda Başkan ile yaşadığı görüş ayrılıklaırını gerekçe göstererek istifa eden Mattis'in görevini 1 Ocak'tan itibaren geçici olarak Savunma Bakan Yardımcısı Shanahan'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Trump, George W. Bush ve Barack Obama'dan sonra Irak'ı ziyaret eden üçüncü ABD Başkanı oldu. Bush Kasım 2003'te Obama ise Nisan 2009'da Irak'taki Amerikan birliklerini ziyaret etmişti.

DW,dpa,rtr/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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