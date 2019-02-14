 Trump′tan geri adım | DÜNYA | DW | 25.02.2019

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DÜNYA

Trump'tan geri adım

ABD Başkanı Trump ticari anlaşmazlıkta Çin'e tanıdığı süreyi uzattığını açıkladı. Başkan kararına hafta sonuna kadar süren görüşmelerde ilerleme kaydedilmiş olmasını gerekçe gösterdi.

USA Präsident Donald Trump mit Chinas Vize-Premier Liu He (picture-alliance/Captital Pictures/RS/MPI)

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He

ABD Başkanı Donald Trump ticari anlaşmazlık nedeniyle Çin’e tanıdığı ve Cuma günü sona erecek olan süreyi uzattığını duyurdu. Trump Twitter paylaşımında Pekin yönetimi ile aralarındaki ticaret görüşmelerinde "önemli ilerleme” kaydedildiğini ve "yararlı görüşmeler” karşısında Çin menşeli mallardan yüksek gümrük vergisi alınmasını öngören kararını ertelediğini bildirdi.

ABD Başkanı fikri mülkiyetin korunması, teknoloji transferi, tarım ürünleri ve para politikasıyla ilgili ilerleme kaydettiklerini ve ek ilerleme başarılabildiği takdirde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile anlaşma imzalayacaklarını kaydetti. Donald Trump önümüzdeki iki hafta zarfında "büyük yenilikler beklediklerini” ve "mutabakat sağlandığı takdirde bütün zamanların en büyük ticaret anlaşmasına varacaklarını” ifade etti.

Çin medyası Pekin’den gönderilen heyetin Washington’daki görüşmeleri sırasında önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Trump’ın tanıdığı süre 1 Mart’ta dolacaktı. Başkan Trump o tarihe kadar anlaşma sağlanamadığı takdirde Çin’den ithal edilen malların gümrük vergisini önemli oranda arttıracaklarını ve 200 milyar dolarlık ithalatı kapsayan vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracaklarını söylemişti. Ancak ABD Başkanı son günlerde Çin’e tanıdıkları süreyi uzatabileceklerini söylemekteydi.

ABD'nin Çin'den talepleri

Son turu perşembe günü başlayan görüşmeler Pazar gününe kadar sürdü. Görüş birliği sağlandığı takdirde dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesi arasındaki ticaret anlaşmasının ana hatları belli olacak.

Karşılıklı gümrük oranlarının karşılıklı olarak önemli oranda artırıldığı ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın dünya ekonomisini durgunluğa sürüklemesinden endişe ediliyor. Donald Trump ticaret açığından sorumlu tuttuğu Çin’i dürüstçe olmayan uygulamalara başvurmakla ve fikri mülkiyet hırsızlığı yapmakla suçlamaktaydı.

Şimdiye kadar üzerinde anlaşma sağlanan konularla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı. Çin’in ABD’den daha fazla ithalat yapmayı, ülkeyi yabancı sermaye yatırımlarına daha fazla açmayı ve fikri mülkiyeti daha iyi koruma taahhüdünde bulunduğu tahmin ediliyor. Pekin yönetiminin ABD’nin talepleri doğrultusunda azimli endüstri politikasında yapısal değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak konusunu olmaya devam ediyor.

DW, afp/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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