Trump ithal otomobillere ek vergi getirecek mi?

ABD Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatının ulusal güvenliği tehdit etmesini konu olan değerlendirme raporunu Başkan Donald Trump'a teslim etti. Bakanlık sözcüsü raporla ilgili ayrıntıların açıklanmayacağını duyurdu. Başkan Trump ithal otomobillere yüzde 25 oranında cezalı gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına 90 gün içinde karar verecek. Trump'ın vergileri arttıracağı kesinlik kazanmış değil.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump'ın planı yoğun eleştiri alıyor

Amerikan otomotiv endüstrisi ek gümrük vergilerine karşı çıkıyor. Sanayiciler vergilerin fiyatların artmasına ve ABD'de yüz binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar. Amerikan otomobil imalatçıları birliği gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki yatırımların azalabileceğine dikkat çekerek ‘yerli şirketlerin konunun araştırılmasını istemediğini' bildirdi.

Cezalı gümrük konusu ABD'li milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Alman hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalarda otomotiv branşındaki anlaşmazlığın tırmandırılmasına Washington yönetiminden de tepki geldiği belirtildi. Avrupa Birliği cezalı gümrük vergilerine misillemede bulunulacağını duyurmuştu.

Söder: Alman otomobilleri ABD için tehdit değildir

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) endişelerini dile getirdi ve Alman şirketlerinin ABD'deki yatırımlarına işaretle "otomobil ithalatının ulusal güvenliği tehdit edebileceğine anlam verilemediğini" açıkladı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder Avrupa otomobillerinin zamlı gümrük vergisiyle cezalandırmak istenmesini sert bir dille eleştirdi. Söder "bir gazeteye verdiği demeçte ‘tartışmayı saçma bulduğunu ve Alman otomobillerinin tehlike oluşturmayıp ABD'deki trafik güvenliğini arttırdığını' söyledi.

Aynı zamanda Hristiyan Sosyal Birlik partisinin genel başkanı da olan Markus Söder, "gümrük vergilerini arttırmak için böyle bir bahaneye başvurulmasının adil ve serbest dünya ticareti kurallarını çiğnemek anlamına geldiğini" belirtti. Vergilerin arttırılmasının Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Eyalet Başbakanı Söder, "Avrupa Birliği'nin böyle bir uygulamaya göz yummaması gerektiğini" sözlerine ekledi.

Başbakan Merkel Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında ABD yönetimini sert şekilde eleştirmişti

Merkel: ABD'de bunca istihdam yarattık

Alman şirketleri ABD'de sadece para kazanmayıp, aynı zamanda büyük yatırım da yapıyor. Başbakan Angela Merkel Münih'teki Uluslararası Güvenlik Konferansındaki konuşmasında Alman otomotiv branşının ABD'de yüksek istihdam yarattığına dikkat çekerek, "BMW şirketinin en büyük tesisinin Almanya'da değil ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunduğunu ve bu fabrikada imal edilen otomobillerin Çin'e ihraç edildiğini' hatırlattı. Merkel ‘bu otomobillerin ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasının kendilerini korkuttuğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığı'na otomobil ithalatının ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğini araştırması için verdiği süre gece yarısı doldu. ABD Başkanı'nın bakanlığın değerlendirmesine dayanarak gümrük vergilerini arttırma yetkisi bulunuyor.

DW, rtr, afp/AG, BÖ

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