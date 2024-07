Kan, bayrak ve yumruk: Meydan okumanın fotoğrafı

Tarihi olaylara dair bazı fotoğraflar kolektif hafızamızda yer eder. Birçokları 11 Eylül 2001 günü, kuleler çökmeden hemen önce, takım elbiseli insanların Dünya Ticaret Merkezi'nden aşağı düştüğü görselleri hatırlayacaktır. Ya da Amerikan tarihinde biraz daha geriye gidelim. İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik ayağının sonlarında, askerlerin Japon adası Iwo Jima'da Amerikan bayrağını yükselttiği fotoğraf da ikonik resimlerden biri.

Tarih kitapları için şimdi yeni bir fotoğrafımız daha var gibi görünüyor: Associated Press (AP) haber ajansından Evan Vucci'nin Pazar günkü seçim mitingi sırasında, Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump vurulduktan saniyeler sonra çektiği kare.

Vucci, Pennsylvania'daki suikast girişiminden kısa süre sonra yaptığı açıklamada "Bunun Amerikan tarihinde önemli bir an olduğunu biliyordum ve kayıt altına alınmak zorundaydı" dedi.

AP'nin Washington baş foto muhabiri, silah sesleri duyulduğu sırada aslında daha önce yüzlerce kez tekrarladığı rutin işini yapıyordu.

Vucic yaşananları, "Sahneye baktım ve gizli servis ajanlarının Başkan Trump'a doğru koştuğunu gördüm. O an sahneye doğru koştum ve fotoğraf çekmeye başladım. Başından sonuna kadar ne kadar sürdü bilmiyorum, fakat zihnimde her şey çok hızlı yaşandı" diye anlatıyor.

Meydan okuma ve vatanseverliğin resmi

Fotoğraf şimdiden İkinci Dünya Savaşı'nın ikonik bayrak görseli ile kıyaslıyor.

Sosyal medya sitesi X'te bir kullanıcı, "Bu neslin Iwo Jima fotoğrafı" diye yazdı. Ünlü The New Yorker dergisi de benzerliklere işaret etti. New Yorker muhabiri Benjamin Wallace-Wells, "Yüzey detaylarında Iwo Jima'daki denizcilerin yankılarını taşıyor" diye yazdı.

Kıyaslamanın neden kaynaklandığını görmek kolay. Trump'ın kaldırdığı yumruğu ve yanağındaki kan lekeleriyle vurgulanan yüz ifadesi, zorluklar karşısında bir meydan okuma ilanı olarak okunabilir. Ve bayrağın kendisi, Iwo Jima görselinin de ana unsuru, Trump'ın "Hâlâ ayaktayım" pozunun gerisinde harika bir arka plan.

Japon adası Iwo Jima'da Amerikan bayrağı yükseliyor, Şubat 1945 Fotoğraf: Joe Rosenthal/AP/picture alliance

Bayrak Amerikalılar için son derece önemli

Yıldızları ve çizgileriyle bayrak Amerikan kültürü için olağanüstü önemde. Özellikle de muhafazakâr Amerikalılar için. Ancak bu, sadece onlara has değil, Amerikalıların tümü için ülke sevgisi ve ulusal gururun önde gelen simgesi. Amerika boyunca yolculuk ederseniz, birçok evin ön kapısına veya garaj girişine asılmış kırmızı, beyaz, mavi bayrağı dalgalanırken görürsünüz.

ABD ulusal marşı olan "The Star-Spangled Banner" (Yıldızlarla Bezeli Sancak), 1812 Savaşı sırasında Amerikalıların Britanya'ya karşı bayrağı "gururla" selamladıklarından bahseder. Vatansever Amerikalılar, ulusal marşın sözlerine atfen ülkelerini "Özgürlerin yurdu, cesurların evi" olarak tanımlar.

Trump destekçileri için, daha henüz suikast girişiminden sağ kurtulmuş liderlerini arkasında bayrak dalgalanırken görmek hem ülkenin hem de Trump'ın gücü ve dayanıklılığının harika bir sembolü oldu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz, sosyal medya sitesi X'te Trump'ın ünlü fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Amerika Başkan Trump için dua ediyor. Kötülüğü yeneceğiz" diye yazdı.

Pulitzer Ödüllü fotoğrafçı: Vucci

Fotomuhabiri Evan Vucci ilk kez ateş altında çalışmıyor. Irak'ın Musul kentindeki muharebe sırasında bir grup Amerikan askeri ve ailelerini 15 ay boyunca izlemişti. George Floyd'un ölümünü izleyen Black Lives Matter protestolarını da takip etti ve içinde yer aldığı AP ekibi 2021 yılında en önemli gazetecilik ödüllerinden olan Pulitzer'i kazandı. ABD'li bir siyah olan Floyd'un Minneapolis'de beyaz bir polis tarafından öldürülmesi ülke çapında şiddetli protestoları tetiklemişti.

Suikast girişiminin ABD'ye ve 5 Kasım'daki seçimlere etkisinin ne olacağı henüz belirsiz. Ancak bildiğimiz; Trump Pazartesi günü Wisconsin'de başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde konuşacak. Sosyal medya sitesi Truth Social'da paylaştığı mesajda eski Başkan, "Ülkemizi gerçekten seviyorum ve hepinizi seviyorum. Harika ulusumuza bu hafta Wisconsin'den hitap etmeyi iple çekiyorum" diye yazdı.